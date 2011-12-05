〔港报财经评论〕美元明年不宜看淡--信报12月3日

美元明年不宜看淡 /苏子

美汇指数上月25日以大阳烛高见79.70後便乏力再升,未能进一步挑战10月4日所造的79.84高位及80.00重要心理关口,随後美汇指数便显着回落,并於上月30日以大阴烛形态一度低见77.92低位,略为失守78.02的20天SMA支持,幸而最後收市时20天SMA可以失而复得,但由於收市价仍明显低於10天SMA的78.75短期重要支持位,故使不少投资者相信,美汇指数可望在上月25日的79.70高位及10月4日的79.84高位形成不利後市的双顶形态,稍後美汇指数一旦失守20天SMA支持,势必向下展开较明显的大型下跌浪.近期美汇指数与欧罗兑美元同样受制於20天SMA,若然美汇指数及欧罗兑美元可以双双突破20天SMA,理论上可确认美汇指数的双顶不利形态,使美元进一步下跌及令市场避险情绪下降,相信有利高风险资产价格全面造好.

至於欧罗兑美元在技术上出现重大突破後,理论上亦应挑战由10月27日的1.4247高位跌至上周五的1.3210低位的38.2%反弹目标,即1.3606关键阻力,而此阻力则与上月18日所造的1.3614高位阻力及50天SMA的1.3620阻力相若,如稍後汇价在升至上述的38.2%反弹阻力目标时,能有力迅即突破上月18日的1.3614高位阻力及50天SMA阻力,走势将会继续造好.因此,稍後若看见美汇指数及欧罗兑美元可以双双突破20天SMA,宜作好心理准备高风险资产价格将在市场情绪仍然普遍看淡的大前提下进一步明显上升.但宜留意,升势会否因欧罗兑美元未能以单边形式升破50天SMA阻力而随时终结.

对美元后市的走势其实并不看得那麽淡,原因是美国为要令就业市场全面复苏过来,一定设法为私人市场创造数以万计的职位,美国在明年大选年一定会设法以吸引庞大的海外资金返回美国投资,而这对美元的需求将会有实质性增加,令美元的升势较为长久,而非像避险需求那样,对美元的升势只能造成短暂性的正面刺激作用.加上美国即将踏入大选年,一定会出尽救市措施以阻止经济陷入双底衰退,而当中美国所推出的救市措施,相信会令一些本来看淡美元大方向的投资者的态度作出改变,使美元的沽压大减,故有利明年美元在买卖双方的力量此消彼长下出现令人侧目的升势.

短线而言,即使美汇指数跌破20天SMA支持,亦要提防美汇指数日线图上所呈现的双顶形态发展失败,小心大户可能会藉20天SMA来制造假突破,屠杀那些追市的投资者,跌破20天SMA支持反而可能是一个趁低买入美元的机会,博美汇指数正式升破80.00心理关口後,美元可以出现较长线的升浪.(B07)

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法国经济深藏隐疾 /习广思

经过上调反弹过後,本周市场焦点仍离不开一众短跑好手,以至受惠中国放水憧憬的股份,其中内银、内险属於追逐对象,但留意这批股份上升阻力不细,蟹货区众多,投资者宜吸勿抢,倒不如逢调整吸纳.内房是市场继续炒政策的对象,中国经济工作会议即将召开,早前市场把焦点放在货币政策上,但存款准备准金下调後,已解开一大悬念,市场另一悬念是房地产调控.央行报告指出,房价初现拐点,国务院副总理李克强则强调,遏房价政策方向不改.尽管大家都知道,房地产调控没有可能松懈,限购令会延续,但市场要看的是,在工作会议上,未来领导人在调控大方向的口吻是强或弱,态度是软或硬,如何为明年政策定调.

美国11月份失业率跌至8.6%,成为三年新低,是奥巴马在感恩节後最大的安慰,借势呼吁通过减税方案,市场甚至憧憬复苏来临.事实有没有这样乐观?美国经济骤眼看似乎有改善,但经济领先指标时好时坏,而欧洲衰退威胁正面来袭.上周五美股虎头蛇尾,标普500指数无力突破200天线,市场对这失业率下跌的兴奋,一瞬即逝.欧债问题依然教人悲观,危机烧到意大利後,下一个目标将是法国.但,股市并不一定跟着危机来演绎,市场信心尽失後,未来漫长的恢复阶段,股市依然会大幅波动,中长线仍然是有反弹没上升格局,要在股市中逐浪获利,仍可在每个反弹中找到机会.上周香港及中资股票升势较外围股市更急,因为港股受惠一项其他市场均没有的因素,中国确认政策放松方向的讯号.

正如意大利一样,法国政客继续维护信用评级,声称评级机构没理由调低法国评级,亦没有理由给负面观察,完全不担心.评级机构不可信,政客更不可信.除了法国银行风险高危,六国救市只突显欧洲银行短期资金乾塘的忧虑,法国本身经济问题一箩箩.OECD上周在报告中指出,法国经济已步入轻度衰退,预期2012年法国GDP增长只得0.3%,失业率上升至10.4%.Jefferies策略师Sean Darby表示,北欧政府不断为南欧政府填补”债潭”,投资者或会视法国为一个债权人,事实上却不是.他认为,法国面对结构性问题,企竞争力不断下降,一方面,法国的公共及私人债务水平并不低,去杠杆化对其影响更大.另一方面,能够支持法国经济的支柱是银行借贷,以及零售事业,但工业生产出口自2008年後持续下滑,法国高工资成本是其生产竞争力下降的主因.法国的”危情”不容投资者忽视,但其风险并非即时,却是股市中长线埋伏的风险.当股市在炒作憧憬到某个地步,市场重新关注负面因素,法国很可能就成为下一个吓人的消息来源地.(B03)