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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 09:35 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘上涨,新鸿基地产领涨

路透香港12月5日电---香港股市周一开盘上涨,新鸿基地产(0016.HK)领涨,本周稍後欧盟峰会将登场,这可能使市场持续震荡.

恒生指数.HSI开盘升0.41%,报19,117.89点.恒生国企指数.HSCE升0.19%,报10,370.42点.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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