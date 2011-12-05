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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 09:47 BJT

〔香港新股〕浩沙设定招股价为每股1.6港元,募集8,240万美元--销售文件

路透12月5日电---据路透周一获得的销售文件,中国最大的室内运动装厂商浩沙设定香港首次公开发行(IPO)招股价为每股1.6港元,募集8,240万美元.

销售文件显示,浩沙是次发行4亿股新股,并拥有15%超额配售权,若行使将募集9,470万美元.

该股将在12月9日定价,16日挂牌.新股编号为(2200.HK).

美银美林(BAC.N)和中银国际负责安排是次发行.(完)

--记者 陈敏; 审校 黄凯

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