〔香港新股〕浩沙设定招股价为每股1.6港元,募集8,240万美元--销售文件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月5日电---据路透周一获得的销售文件,中国最大的室内运动装厂商浩沙设定香港首次公开发行(IPO)招股价为每股1.6港元,募集8,240万美元.
销售文件显示,浩沙是次发行4亿股新股,并拥有15%超额配售权,若行使将募集9,470万美元.
该股将在12月9日定价,16日挂牌.新股编号为(2200.HK).
美银美林(BAC.N)和中银国际负责安排是次发行.(完)
--记者 陈敏; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。