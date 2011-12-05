〔香港热股〕中石化冠德早盘初段最多跌8.5%,拟供股集资购母公司资产

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透香港12月5日电---中石化冠德(0934.HK)周一早盘初段最多跌8.5%,此前公布以1:1供股方式集资,向母公司收购五家原油码头公司股权.
中石化冠德宣布,以总代价近18.1亿元人民币,向母公司中石化(0386.HK)(600028.SS)收购五家原油码头合资公司的股权.完成後,公司参股或控股的原油码头公司将增加至七个,泊位数目将由14个增加至24个;每年设计接卸能力将由现有的约8,500万吨增加至约2.25亿吨,使公司一跃成为中国最大原油码头服务商之一.
为筹集所需资金,中石化冠德建议按1:1基准进行供股,集资25-35亿港元,有关建议须待独立股东批准方可作实.
供股消息拖累中石化冠德早盘股价最多曾挫8.5%,香港时间09:51跌6.07%;大盘恒生指数.HSI则持平.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选