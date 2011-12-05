〔香港热股〕中石化冠德早盘初段最多跌8.5%,拟供股集资购母公司资产

路透香港12月5日电---中石化冠德(0934.HK)周一早盘初段最多跌8.5%,此前公布以1:1供股方式集资,向母公司收购五家原油码头公司股权.

中石化冠德宣布,以总代价近18.1亿元人民币,向母公司中石化(0386.HK)(600028.SS)收购五家原油码头合资公司的股权.完成後,公司参股或控股的原油码头公司将增加至七个,泊位数目将由14个增加至24个;每年设计接卸能力将由现有的约8,500万吨增加至约2.25亿吨,使公司一跃成为中国最大原油码头服务商之一.

为筹集所需资金,中石化冠德建议按1:1基准进行供股,集资25-35亿港元,有关建议须待独立股东批准方可作实.

供股消息拖累中石化冠德早盘股价最多曾挫8.5%,香港时间09:51跌6.07%;大盘恒生指数.HSI则持平.(完)

欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告,请点选:(here)