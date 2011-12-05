〔新加坡个股〕嘉德置地目标在中国拥有100个购物中心--CEO

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透香港12月5日电---东南亚最大的房地产商--嘉德置地(CATL.SI)周一称,该集团计划将其在中国内地的购物中心数目翻倍.
嘉德置地总裁廖文良在一研讨会中表示,集团目前在内地拥有56-57个购物中心,目标增至100个.但他没有透露该扩张计划的时间表.
他补充说,嘉德置地中国目前约有2,000-3,000个购物中心,据该集团的分析,假如中国要达到消费占国内生产总值(GDP)一半的目标,未来还需兴建1.5万个购物中心.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 林高丽
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选