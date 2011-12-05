〔新加坡个股〕嘉德置地目标在中国拥有100个购物中心--CEO

路透香港12月5日电---东南亚最大的房地产商--嘉德置地(CATL.SI)周一称,该集团计划将其在中国内地的购物中心数目翻倍.

嘉德置地总裁廖文良在一研讨会中表示,集团目前在内地拥有56-57个购物中心,目标增至100个.但他没有透露该扩张计划的时间表.

他补充说,嘉德置地中国目前约有2,000-3,000个购物中心,据该集团的分析,假如中国要达到消费占国内生产总值(GDP)一半的目标,未来还需兴建1.5万个购物中心.(完)