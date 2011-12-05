〔路透专访〕香港恒隆地产称将在中国增加土地储备--主席

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透香港12月5日电---恒隆地产(0101.HK)主席陈启宗周一表示,希望藉中国房地产市场走低时,增加在内地二线城市的土地储备.
这家以市值计香港第三大的上市地产商还表示,公司目前在内地的土地储备可供其未来兴建总楼面面积2,500万平方尺的零售和写字楼物业,公司未来10年都能以现时的速度继续扩张.
"我拥抱熊市,愈熊我们愈受惠."陈启宗对路透表示.
渖阳是恒隆地产在上海以外的新据点,首个购物商场"渖阳皇城恒隆广场"已於去年中落成营运.而济南恒隆广场亦於今年8月开业.
"我们计划每年在内地落成150-200万平方尺的购物商场和写字楼物业."陈启宗在出席百人会在港举行的会议间隙上称.
陈启宗表示,公司未来计划在内地收购的土地,将主要来自地方政府,以及其他可能出现的机会,但就不会将整家开发商收购过来.
他表示,目前公司发展中的物业价值达到650亿港元.
"从财务上我们可以再投资多500亿港元的项目,但我不肯定我会否作如此庞大的的投资,这完全取决於市场."他说.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 曾祥进
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选