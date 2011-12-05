〔香港个股〕腾讯控股计划发行5-10亿美元债--消息

路透香港12月5日电---两位消息人士周一称,中国市值最大的互联网公司腾讯控股(0700.HK)计划发行5-10亿美元债,以补充其营运资金和扩张并购.

"腾讯不只是扩张计划需要钱,已经进行的一些并购也需要."一位接近交易的消息人士称.

腾讯高管无法立即联系上给予评论.

穆迪此前给予该笔债券Baa1评级,前景展望为稳定.公司拟运用所得款项净额作一般企业用途,包括用作营运资金、取代现时的部分短期借贷及潜在策略性收购.[ID:nCH0086909]

高盛(GS.N)、德意志银行(DBKGn.DE)、瑞信CSGN.VX和汇丰(0005.HK)(HSBA.L)为是次发售的联席账簿管理人及牵头经办人,巴克莱资本(BARC.L)和花旗(C.N)和澳新银行为联合经办人.(完)