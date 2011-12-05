〔香港个股〕腾讯控股计划发行5-10亿美元债--消息

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透香港12月5日电---两位消息人士周一称,中国市值最大的互联网公司腾讯控股(0700.HK)计划发行5-10亿美元债,以补充其营运资金和扩张并购.
"腾讯不只是扩张计划需要钱,已经进行的一些并购也需要."一位接近交易的消息人士称.
腾讯高管无法立即联系上给予评论.
穆迪此前给予该笔债券Baa1评级,前景展望为稳定.公司拟运用所得款项净额作一般企业用途,包括用作营运资金、取代现时的部分短期借贷及潜在策略性收购.[ID:nCH0086909]
高盛(GS.N)、德意志银行(DBKGn.DE)、瑞信CSGN.VX和汇丰(0005.HK)(HSBA.L)为是次发售的联席账簿管理人及牵头经办人,巴克莱资本(BARC.L)和花旗(C.N)和澳新银行为联合经办人.(完)
--记者 李千仪; 撰写 陈敏; 审校 杨淑祯
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选