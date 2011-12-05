〔香港股市〕恒生指数收高0.73%,成交额跌至五个交易日的最低位

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透香港12月5日电---香港股市周一在动荡交投中收升,因部分投资者押注中国政府将进一步放宽政策,推动中资金融和能源股上涨,进而拉抬大盘.此前公布的数据表明,中国经济放缓,需要政策支持.
恒生指数.HSI收高0.73%至19,179.69点.恒生国企指数.HSCE收升0.6%至10,412.96点.
中国股市沪综指.SSEC收低1.16%至2,333.23点,表现继续逊於亚洲其他主要股指,A股成交额跌至一周最低位.
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选