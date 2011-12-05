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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 16:28 BJT

〔香港股市〕恒生指数收高0.73%,成交额跌至五个交易日的最低位

路透香港12月5日电---香港股市周一在动荡交投中收升,因部分投资者押注中国政府将进一步放宽政策,推动中资金融和能源股上涨,进而拉抬大盘.此前公布的数据表明,中国经济放缓,需要政策支持.

恒生指数.HSI收高0.73%至19,179.69点.恒生国企指数.HSCE收升0.6%至10,412.96点.

中国股市沪综指.SSEC收低1.16%至2,333.23点,表现继续逊於亚洲其他主要股指,A股成交额跌至一周最低位.

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