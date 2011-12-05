〔香港个股〕思捷环球称周福安辞任财务总裁职务,明年6月前离任

路透香港12月5日电---以"Esprit"品牌闻名的香港思捷环球(0330.HK)周一宣布,周福安已辞任财务总裁兼执行董事职务,并将於明年6月1日或之前离任.

思捷环球的声明称,由於公司持续至2014/15年转型计划已进入实施阶段,公司已开始在德国(Ratingen)营业总部以至整个欧洲於转型期间将不同策略部门重新组合.因此,需要集团财务总裁频密往返欧洲,以监察转型计划之实施情况.

"遗憾地,周先生除了在香港履行集团财务总裁职务外,因个人理由而未能额外付出所需时间於欧洲."公告说. (完)

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