〔香港个股〕思捷环球称周福安辞任财务总裁职务,明年6月前离任

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透香港12月5日电---以"Esprit"品牌闻名的香港思捷环球(0330.HK)周一宣布,周福安已辞任财务总裁兼执行董事职务,并将於明年6月1日或之前离任.
思捷环球的声明称,由於公司持续至2014/15年转型计划已进入实施阶段,公司已开始在德国(Ratingen)营业总部以至整个欧洲於转型期间将不同策略部门重新组合.因此,需要集团财务总裁频密往返欧洲,以监察转型计划之实施情况.
"遗憾地,周先生除了在香港履行集团财务总裁职务外,因个人理由而未能额外付出所需时间於欧洲."公告说. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选