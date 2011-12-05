〔香港个股〕思捷环球称有信心物色适合人选接替财务总裁职务(更新版)

(新增电话会议内容和背景)

* 周福安明年6月前离任财务总裁

* 辞职因未能履行频繁出差欧洲

* 思捷CEO称正物色财务总裁人选,有信心顺利交接

* 消息公布前思捷股价大涨8.7%

路透香港12月5日电---以"Esprit"品牌闻名的香港思捷环球(0330.HK)再有人事变动,因在公司转型中未能配合出差欧洲的需要,周福安提出辞去财务总裁职务,并将於明年6月前离任,公司同时表示,有信心物色到合适人选.

周福安效力思捷近三年;思捷环球的声明称,由於公司持续至2014/15年转型计划已进入实施阶段,公司已开始在德国(Ratingen)营业总部以至整个欧洲於转型期间将不同策略部门重新组合.因此,需要集团财务总裁频密往返欧洲,以监察转型计划之实施情况.

"遗憾地,周先生除了在香港履行集团财务总裁职务外,因个人理由而未能额外付出所需时间於欧洲."公告说.

身在欧洲的思捷团行政总裁Ronald Van der Vis则通过电话会议向记者表示,有信心能於明年6月前物色到合适的人选,并顺利与周福安交接职务.

"我们会在内部及外部物色人选...,目前仍有六个月时间,我们很有信心能找到一名适合的人选,并顺利交接."他说.

周福安表示,他与Van der Vis共事两年,双方的合作关系很好,但可惜因配合业务转型而须频密往返欧洲,而他却未能履行."公司有非常捧的财务团队,令公司的转型计划可以成功顺利进行."

2009年2月加入思捷的周福安,此前曾先後在两家房地产上市企业--嘉里建设(0683.HK)和领汇房地产信托(0823.HK)任职高层.

思捷於9月中公布了年度获利大减98%的难看成绩,公司并矢志在四年内以180亿港元重塑品牌.分析师大多赞同思捷重新出发的作法,但未来一两年行销费用上升以及重组,令分析师纷纷调降评等或是降低目标价,拖累股价路狂泻,於9月底触及7.55港元,创下10年来低点.[ID:nCH0078875]

该股今天则大涨8.71%,收报11.98港元,为恒生指数.HSI成份股中升幅最大股份.

为配合业务转型,思捷上月中宣布委任阿迪达斯(ADSGn.DE)中国北区业务总监李冠仪,出掌中国业务首席执行官,负责执行中国区业绩翻倍的任务.[ID:nCN1147032] (完)

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