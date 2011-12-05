〔香港个股〕厦门港务以5.3亿元向马士基购嵩屿集装箱码头25%股权

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月5日电---中国码头经营商--厦门国际港务股份有限公司(3378.HK)周一宣布,落实以5.3亿元人民币代价,向丹麦航运公司马士基(MAERSKb.CO)旗下APM Terminals收购厦门嵩屿集装箱码头的25%股权.
厦门港务的声明称,将主要以内部资源拨付收购代价,其中不超过50%将通过银行贷款支付.
嵩屿集装箱码头原来由厦门港务的母公司厦门港务控股集团和APM Terminals分别持有50%股权.该码头可靠泊1.8万个标准箱(TEU)的集装箱船舶,可增强集团适应未来船舶大型化航运发展的需要,并提高其对外竞争能力.
APM Terminals於8月底时已披露有关的出售计划,但当时未有透露作价.
厦门港务收盘持平於1.08港元,过去一个月累计跌2.7%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。