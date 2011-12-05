〔香港个股〕厦门港务以5.3亿元向马士基购嵩屿集装箱码头25%股权

路透香港12月5日电---中国码头经营商--厦门国际港务股份有限公司(3378.HK)周一宣布,落实以5.3亿元人民币代价,向丹麦航运公司马士基(MAERSKb.CO)旗下APM Terminals收购厦门嵩屿集装箱码头的25%股权.

厦门港务的声明称,将主要以内部资源拨付收购代价,其中不超过50%将通过银行贷款支付.

嵩屿集装箱码头原来由厦门港务的母公司厦门港务控股集团和APM Terminals分别持有50%股权.该码头可靠泊1.8万个标准箱(TEU)的集装箱船舶,可增强集团适应未来船舶大型化航运发展的需要,并提高其对外竞争能力.

APM Terminals於8月底时已披露有关的出售计划,但当时未有透露作价.

厦门港务收盘持平於1.08港元,过去一个月累计跌2.7%.(完)

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