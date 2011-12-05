〔路透专访〕嘉德置地有意在中国分拆项目以房地产信托(REIT)形式上市

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透香港12月5日电---东南亚最大的房地产商--嘉德置地(CATL.SI)周一称,待中国批准房地产信托基金(REIT)上市後,公司有意将其在内地的已落成项目分拆为两家REIT上市.
不少开发商都在等待中国政府公布有关REIT上市的框架指引,而这被视为中国房地产发展的新阶段.
"(REIT的上市)会在未来三至五年发生,对此我颇为肯定."嘉德置地总裁廖文良接受路透专访时说."这是房地产行业走向成熟过程的一部份."
新加坡报章上月引述嘉德置地首席运营官林明彦表示,该公司正考虑分拆其价值53亿美元的内地项目以REIT形式上市.
廖文良指出,分拆计划将会涉及CapitaMalls Asia及嘉德置地两家公司,分别分拆以内地购物商场及综合发展用途物业的REIT.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选