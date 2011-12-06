《香港报摘》--经济日报12月6日

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
* 要闻版头条:
--德国总理默克尔与法国总统萨尔科齐举行双边会谈会後表示已就设立欧洲货币基金会(EMF)达成共识,暗示愿放弃要求加大欧央行救市角色,加强对成员国的财政监控,冀周五峰会各国支持两国的协议,同意修例迈向欧财政联盟.
* 其他:
--正在招股的7只新股之中,散户初步反应以集资规模最少的豪特保健(OTO)最佳,迄今获得超额认购接近114倍.
--德意志银行指出,周福安离任思捷环球(0330.HK)执行董事兼财务总裁,对公司的"翻身"大计出现些少倒退,但相信管理层未来数个月可物色合适人选.巴克莱资本则认为,财务总裁在翻身大计推行的关键时刻离任,不论背後原因是甚麽,市场都视为负面新闻.
--德勤中国企业重组服务亚洲区主管合夥人黎嘉恩表示,近两三个月的企业重组个案较早前增加三至四成,部分企业"无钱找数",亦有部分因大股东财困而令企业被迫重组.
--年届60岁的大家乐(0341.HK)主席兼首席执行官陈裕光明年将正式退下火线.该公司称,自2012年4月起首席执行官一职将由大股东罗氏家族成员、现任执行董事兼行政总裁罗开光接替.
--瑞银亚洲投资银行部主管金弘毅接受访问时称,预计今年香港新股集资额为250-260亿美元,较去年577亿美元减少55%.
--前财政司司长梁锦松出席公开场合时称,在目前的金融环境之下,中国推动资本帐开放须更谨慎,否则可能会吸引国际投资者进行套利及套汇活动.他建议,内地应暂停出台人民币国际化的新政策,加强资本管制,避免受国际市场动荡冲击.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过