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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:13 BJT

《香港报摘》--经济日报12月6日

* 要闻版头条:

--德国总理默克尔与法国总统萨尔科齐举行双边会谈会後表示已就设立欧洲货币基金会(EMF)达成共识,暗示愿放弃要求加大欧央行救市角色,加强对成员国的财政监控,冀周五峰会各国支持两国的协议,同意修例迈向欧财政联盟.

* 其他:

--正在招股的7只新股之中,散户初步反应以集资规模最少的豪特保健(OTO)最佳,迄今获得超额认购接近114倍.

--德意志银行指出,周福安离任思捷环球(0330.HK)执行董事兼财务总裁,对公司的"翻身"大计出现些少倒退,但相信管理层未来数个月可物色合适人选.巴克莱资本则认为,财务总裁在翻身大计推行的关键时刻离任,不论背後原因是甚麽,市场都视为负面新闻.

--德勤中国企业重组服务亚洲区主管合夥人黎嘉恩表示,近两三个月的企业重组个案较早前增加三至四成,部分企业"无钱找数",亦有部分因大股东财困而令企业被迫重组.

--年届60岁的大家乐(0341.HK)主席兼首席执行官陈裕光明年将正式退下火线.该公司称,自2012年4月起首席执行官一职将由大股东罗氏家族成员、现任执行董事兼行政总裁罗开光接替.

--瑞银亚洲投资银行部主管金弘毅接受访问时称,预计今年香港新股集资额为250-260亿美元,较去年577亿美元减少55%.

--前财政司司长梁锦松出席公开场合时称,在目前的金融环境之下,中国推动资本帐开放须更谨慎,否则可能会吸引国际投资者进行套利及套汇活动.他建议,内地应暂停出台人民币国际化的新政策,加强资本管制,避免受国际市场动荡冲击.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

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