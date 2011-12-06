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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:22 BJT

《香港报摘》--信报12月6日

* 头版头条:

--忧虑中国经济放缓、全球金融危机避险情绪高涨、境内外汇套利等多种因素夹击下,自上月开始中国人民币兑美元汇率一改连续数年升值的走势,近日罕见连续四天跌停,市场预料人民币贬值将持续.

* 其他:

--芝加哥商业交易所(CME.O)将於明年1月1日起接受离岸人民币存款为期货合约的抵押品.这项服务为与汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)合作,CME的客户存放在汇丰香港的人民币存款,可被接纳为期货合约抵押品.

--综合10间券商统计,共为海通证券的香港IPO借出6.52亿港元孖展(保证金融资)额度,即相当於IPO的公开发售部分已获得足额认购.

--市场消息透露,位於大连市旅顺区的开世地产计划於年底前在香港IPO上市集资2-3亿港元,保荐人为招商证券.

--惠誉中国银行业评级主管朱夏莲在电话会议上称,中国内地银行在楼市的贷款风险被低估,房地产市场的调整,将会冲击银行业的贷款组合.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

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