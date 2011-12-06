《香港报摘》--信报12月6日

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
* 头版头条:
--忧虑中国经济放缓、全球金融危机避险情绪高涨、境内外汇套利等多种因素夹击下,自上月开始中国人民币兑美元汇率一改连续数年升值的走势,近日罕见连续四天跌停,市场预料人民币贬值将持续.
* 其他:
--芝加哥商业交易所(CME.O)将於明年1月1日起接受离岸人民币存款为期货合约的抵押品.这项服务为与汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)合作,CME的客户存放在汇丰香港的人民币存款,可被接纳为期货合约抵押品.
--综合10间券商统计,共为海通证券的香港IPO借出6.52亿港元孖展(保证金融资)额度,即相当於IPO的公开发售部分已获得足额认购.
--市场消息透露,位於大连市旅顺区的开世地产计划於年底前在香港IPO上市集资2-3亿港元,保荐人为招商证券.
--惠誉中国银行业评级主管朱夏莲在电话会议上称,中国内地银行在楼市的贷款风险被低估,房地产市场的调整,将会冲击银行业的贷款组合.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过