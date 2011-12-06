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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:23 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月6日

路透香港12月6日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7715港元HKD=)

  美股道琼工业指数周一收高78.41点,或0.65%,报12,097.83点.,但涨势遭德国和其它欧洲信用评级最高的国家或遭调降的消息削弱.[ID:nCN1263678]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  198.900    3.21      41023            15.458       0.37
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.250    3.81     138701             3.808       0.74
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   48.950    0.10     163781            76.083       0.24
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.370   -0.02      97833            20.916      -0.64
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  129.400    0.95      49823            10.056      -0.23
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  106.450    0.85      36878             8.273       0.15
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   40.340    1.95     440649            62.700       0.56
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   60.370    1.19      10282             4.692       0.46
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   21.380    0.42     188116            16.615       0.33
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   24.400    3.39      63791            18.962       1.08
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   20.000   -1.04      31931             3.886      -0.11
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   27.320    0.15       3284             4.246      -0.79
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   20.530    0.64       3745             1.595     -49.83
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.440   -2.01      13368             0.379      -2.76 (完)

  --整理 雷美珍

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