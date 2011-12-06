《香港重要政经日程》--12月6日-12月12日

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
=====================今日香港主要政经消息===========================
12月6日(周二)
-- 时代集团(1023.HK)首日挂牌.
-- 佑威国际(0627.HK)公布中期业绩.
--10:00 江西铜业(0358.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 浪潮国际(0596.HK)股东特别大会.
--11:00 方正数码(0618.HK)特别股东大会.
--11:45 方正控股(0418.HK)特别股东大会.
--15:00 圣马丁国际(0482.HK)周年股东大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
12月7日(周三)
-- 公布11月外汇资产储备.
-- 新濠博亚6883.HK首日挂牌.
--10:00 首都信息(1075.HK)在中国举行股东特别大会.
--14:30 博耳电力(1685.HK)股东特别大会.
--15:00 达力集团(0029.HK)周年股东大会.
12月8日(周四)
-- 英皇证券(0717.HK)公布全年业绩.
--09:45 香港与法国签订双重课税安排.
--10:00 好孩子(1086.HK)股东特别大会.
--11:30 瑞银2012年亚洲投资市场展望记者会.
--12:00 新鸿基地产(0016.HK)周年股东大会.
--14:00 东江环保(0895.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:30 中联能源(0346.HK)特别股东大会.
--16:30 百威国际(0718.HK)特别股东大会.
12月9日(周五)
-- 一化控股(中国)(2121.HK)首日挂牌.
-- 中国休闲食品(1262.HK)首日挂牌.
-- 中国服饰(1146.HK)首日挂牌.
-- 华人饮食集团(8272.HK)公布上半年业绩.
--09:30 招商局国际(0144.HK)特别股东大会.
--10:30 国盛投资(1227.HK)特别股东大会.
--14:30 科浪国际(2336.HK)特别股东大会.
*12月12日(周一)
-- 新源控股(1048.HK)公布中期业绩.
-- 联太工业(0176.HK)公布全年业绩.
-- 维奥集团(1164.HK)公布第三季业绩.
-- 汇隆控股(8021.HK)公布中期业绩.
--10:00 重庆农商行(3618.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中国卫生控股(0673.HK)在中国举行特别股东大会.
--11:00 菱控(8009.HK)股东特别大会.
--14:30 意科控股(0943.HK)特别股东大会.
--15:00 天津港发展(3382.HK)股东特别大会.
--15:00 永恒策略(0764.HK)特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过