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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 08:40 BJT

《香港重要政经日程》--12月7日-12月13日

=====================今日香港主要政经消息===========================

12月7日(周三)

-- 公布11月外汇资产储备.

-- 新濠博亚6883.HK首日挂牌.

--10:00 首都信息(1075.HK)在中国举行股东特别大会.

--14:30 博耳电力(1685.HK)股东特别大会.

--15:00 达力集团(0029.HK)周年股东大会.

=====================近日香港主要政经消息===========================

12月8日(周四)

-- 英皇证券(0717.HK)公布全年业绩.

--09:45 香港与法国签订双重课税安排(重订於12月16日举行).

--10:00 好孩子(1086.HK)股东特别大会.

--11:30 瑞银2012年亚洲投资市场展望记者会.

--12:00 新鸿基地产(0016.HK)周年股东大会.

--14:00 东江环保(0895.HK)在中国举行股东特别大会.

--15:30 中联能源(0346.HK)特别股东大会.

--16:30 百威国际(0718.HK)特别股东大会.

12月9日(周五)

-- 一化控股(中国)(2121.HK)首日挂牌.

-- 中国休闲食品(1262.HK)首日挂牌.

-- 中国服饰(1146.HK)首日挂牌.

-- 华人饮食集团(8272.HK)公布上半年业绩.

--09:30 招商局国际(0144.HK)特别股东大会.

--10:30 国盛投资(1227.HK)特别股东大会.

--14:30 科浪国际(2336.HK)特别股东大会.

12月12日(周一)

-- 新源控股(1048.HK)公布中期业绩.

-- 联太工业(0176.HK)公布全年业绩.

-- 维奥集团(1164.HK)公布第三季业绩.

-- 汇隆控股(8021.HK)公布中期业绩.

--10:00 重庆农商行(3618.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 中国卫生控股(0673.HK)在中国举行特别股东大会.

--11:00 菱控(8009.HK)股东特别大会.

*--12:30 香港投资基金公会记者会.

--14:30 意科控股(0943.HK)特别股东大会.

--15:00 天津港发展(3382.HK)股东特别大会.

--15:00 永恒策略(0764.HK)特别股东大会.

*12月13日(周二)

-- 豪特保健(6880.HK)首日挂牌.

-- 公布第三季工业生产按季指数.

-- 中国生物医学(8158.HK)公布中期业绩.

-- 寰亚传媒(8075.HK)公布首季业绩.

--09:00 株洲南车时代(3898.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 太元集团(0620.HK)周年股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

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