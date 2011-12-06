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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 09:21 BJT

〔中港个股〕华能国际称明年电厂上网电价平均升28.8元人民币/兆瓦时

路透香港12月6日电---中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)称,旗下中国境内电厂的上网电价获得调整,预计2012年平均涨28.8元人民币/兆瓦时.

此前中国宣布从12月1日起上调上网及销售电价,由此销售电价每度(千瓦时)平均上调0.03元人民币,并对电煤实行临时价格干预.[ID:nCN1252836]

华能国际周一晚的公告称,此次上网电价调整後,按照公司下属电厂机组的调价容量加权平均测,2012年预计上网电价平均提高28.8元人民币/兆瓦时.

根公司的年报显示,2010年境内电厂平均结算电价为421.66元人民币/兆瓦时.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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