《香港报摘》--其他报纸重要消息12月6日

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
* 明报:
--高盛亚太区首席经济分析师布凯南称,中国内地出口将无可避免受外围经济状况拖累,该行预计中国的经济增长会由今年的9.1%回落至明年的8.6%.
--国泰航空(0293.HK)行政总裁史乐山表示,圣诞假期期间国泰客运繁忙,延续往年高峰现象,然而货运业务则令人失望,明年上半年的情况货运量仍不容乐观.
* 星岛日报:
--恒基地产(0012.HK)主席李兆基近日於市场上购入公司股份共132.5万股,平均价37.076-38.872港元,涉资约4,900万港元,持股由61.36%升至61.41%.
--中国建筑国际(3311.HK)母公司中国建筑副总裁陈国才出席公开活动时称,集团拟收购美国一个基建项目建设商,希望於明年上半年可完成交易,收购对象每年收入约78亿港元,惟他不方便透露收购金额等详情.
* 苹果日报:
--光大国际(0257.HK)宣布,与浙江省宁波市政府签署合作框架协议,公司将於未来五年投资30-50亿元人民币在宁波市投资、兴建及营运垃圾焚烧发电、污水处理等项目.
* 东方日报:
--中国电力新能源(0735.HK)宣布,旗下部分电厂上网电价获得调整,调整自本月1日起生效.
--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)宣布与中国银联合作，推出港元及人民币的双币信用卡.
* 文汇报:
--香港财库局局长陈家强表示,欧洲主权债务问题已演变为十分复杂及难以解决,个别欧洲银行出现资金短缺,当局关注外围变化会否影响到部分资金从本港市场流走.
--国际资源(1051.HK)主席赵渡表示,集团积极发展的印尼苏门答腊Martabe金银矿项目,锁定目标於明年3月底产出黄金.
* 大公报:
--恒隆地产(0101.HK)主席陈启宗表示,政府就规管一手楼销售谘询公众,可令监管有进步,长远对楼市发展是好事.
--花样年(1777.HK)公布,截至11月30日为止累计合同销售金额约64.9亿元人民币,同比增长约109%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 雷美珍/乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过