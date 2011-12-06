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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:56 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息12月6日

* 明报:

--高盛亚太区首席经济分析师布凯南称,中国内地出口将无可避免受外围经济状况拖累,该行预计中国的经济增长会由今年的9.1%回落至明年的8.6%.

--国泰航空(0293.HK)行政总裁史乐山表示,圣诞假期期间国泰客运繁忙,延续往年高峰现象,然而货运业务则令人失望,明年上半年的情况货运量仍不容乐观.

* 星岛日报:

--恒基地产(0012.HK)主席李兆基近日於市场上购入公司股份共132.5万股,平均价37.076-38.872港元,涉资约4,900万港元,持股由61.36%升至61.41%.

--中国建筑国际(3311.HK)母公司中国建筑副总裁陈国才出席公开活动时称,集团拟收购美国一个基建项目建设商,希望於明年上半年可完成交易,收购对象每年收入约78亿港元,惟他不方便透露收购金额等详情.

* 苹果日报:

--光大国际(0257.HK)宣布,与浙江省宁波市政府签署合作框架协议,公司将於未来五年投资30-50亿元人民币在宁波市投资、兴建及营运垃圾焚烧发电、污水处理等项目.

* 东方日报:

--中国电力新能源(0735.HK)宣布,旗下部分电厂上网电价获得调整,调整自本月1日起生效.

--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)宣布与中国银联合作，推出港元及人民币的双币信用卡.

* 文汇报:

--香港财库局局长陈家强表示,欧洲主权债务问题已演变为十分复杂及难以解决,个别欧洲银行出现资金短缺,当局关注外围变化会否影响到部分资金从本港市场流走.

--国际资源(1051.HK)主席赵渡表示,集团积极发展的印尼苏门答腊Martabe金银矿项目,锁定目标於明年3月底产出黄金.

* 大公报:

--恒隆地产(0101.HK)主席陈启宗表示,政府就规管一手楼销售谘询公众,可令监管有进步,长远对楼市发展是好事.

--花样年(1777.HK)公布,截至11月30日为止累计合同销售金额约64.9亿元人民币,同比增长约109%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 雷美珍/乔艳红

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