〔港报社评〕美国经济复苏步伐不稳--信报12月6日

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
美国联储局日前公布涵盖10月及11月的半年褐皮书调查显示,12个行政区中,除圣路易区经济活动下滑外,其余11个区份的经济都以温和速度增长.但由於目前失业率仍然高企,地产市场疲弱之势未能扭转,加上服务业部门扩张动力依然疲弱,反映复苏过程迄今仍脆弱.11月制造业采购经理指数(PMI)升至52.7,较10月50.8高.过去12个月,PMI平均值为55.6,今年1月最高,到8月陷入最低潮.虽然扩张动力不强劲,但经济总算是以缓慢速度爬行,在扩张与收缩分水线边缘上蹒跚前行.从昨天公布的非制造业指数看,美国经济虽露出多项改善信号,但要整固复苏步伐,仍有明显不确定性和逆转因素.最新就业报告反映,11月份所有行业工人平均工资减少2美仙,至23.18美元,过去一年,平均小时工资仅上升1.8%,低於通胀.由於美国经济高度依赖内需推动,消费动力不足,意味美国经济增长也缺乏持续扩张动力.
过去一个月,奥巴马多次敦促国会共和党议员尽快通过延长工资税削减方案至明年底.上周末,奥巴马更警告,若国会不采取行动,则明年平均家庭税负将增加1,000美元.可以看到,若然工资税削减方案得以通过,对目前消费好转态势有支持作用,有利经济稳定复苏;若方案在两党”政治角力”之下”夭折”,则对消费动力构成抑制效果;加上感恩节期间的高消费额带有季节性因素,因而对美国消费好转的基础和变化只能”审慎乐观”.照发展形势看,美国经济虽有改善,但步伐未稳.未来发展关键,除了看消费动力变化外,美国房地产市场能否好转相当重要.迄今为止,房地产市场疲弱之势改善不大.10月新屋销售微升1.3%至年率307,000户,低於预测中值,成为经济持续性复苏最大障碍.
如今美国即将进入总统选举激战阶段,相信奥巴马也会千方百计确保经济改善的态势,日前敦促国会尽快通过延长工资税削减方案,但遭共和党议员刁难,反映了美国经济与债务上限争拗一样,掺杂了可预测性低的”政治因素”风险,加上高失业率,令美国经济复苏过程充满脆弱性和倒退风险,并留下QE3出台的可能尾巴.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过