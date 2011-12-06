〔港报社评〕欧央难逃印钞买债,市场风险增--经济日报12月6日

德法领导人昨宣布方案,将欧元区成员国部分财权收归中央,并计划於本周五欧盟峰会通过.惟即使方案可行,仍需解决挽救欧债危机的资金何来问题,最可能是由欧洲央行印钞解决,但此将令明年全球市场更不明朗.财权纵可上缴,买债钱从何来.市场大力逼迫欧洲拿出解决欧债危机的最终方案,欧盟龙头德国为免替无底洞填洞,德国总理默克尔正利用危机压力,迫欧猪危国上交部分财权,昨与法国总统萨尔科齐会商,提出方案,包括惩罚财赤过量成员国、建议成立欧洲货币基金会(EMF)等,准备在周五欧盟峰会上施压危国首肯.惟即使默克尔算盘能打响,但正如她早前强调,欧债问题绝非短期能解决,需时或达10年,那要争取时间落实有关改革,令欧债危机逐步缓和,尤其要挺过明年初欧猪国还债高峰期,便须有大量资金买债来换取时间,但钱从何来?

目前主要方案有二.其一,欧央注资或借款2,000亿欧元予国际货币基金组织(IMF),再由IMF施救欧猪,但即使计及IMF现时可动用的3,900亿美元资金,合共亦不够7,000亿美元,IMF还须向美国及新兴国家集资.其二,更有可能是欧央印钞买危国国债,市场正传欧央可能大举印钞10,000亿欧元扫债;欧央行长德拉克上周亦暗示,若欧元区成员国在财权问题上达成共识,欧央可加大支援.

至於德法建议的EMF,一则远水难救近火,且其资金来源,恐亦离不了由欧央印钞提供.问题是一旦欧央大举印钞,将对全球造成甚麽影响?是像美国联储局2009年首轮量宽般,令全球资金泛滥四窜,推高全球资产价格与通胀?还是欧洲银行将沽债所得资金用以固本,令资金沉滞银行体系,没向外流窜?究竟会有多少欧央量宽资金变成热钱?此在在无法逆料.会否热钱泛滥,游资将窜何方.欧债若无法得到纾缓而爆发,令欧元区解体,那明年全球金融与经济将面对无法估计的滔天恶浪;若欧洲知惊,欧央不印不印还须量宽滥印钞,那全球金融市场明年仍因资金可能再泛滥,造成极不明朗前景.明年对投资者而言,将是风险重重的一年.(A02)