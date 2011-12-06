〔港报社评〕王征角色亟待厘清,广管局须令亚视依法营运--明报12月6日

香港广播事务管理局就亚视误报前任国家主席江泽民死讯,完成调查,确定亚视处理这宗新闻,未符合”电视节目守则”相关规定,处以罚款30万元港元.这个罚款,虽云是历来同类事件最高,不过,与事态之严重程度,仍然不成比例,特别是事态暴露亚视管理层诚信有问题,“影子老板”在层层保护之下,身分仍未被揭破.

邝凯迎要求死讯出街,管理层干预新闻部编辑自主.关於江泽民死讯,广管局的调查报告,可解读为亚视管理层干预新闻部独立和编辑自主.报告表示,7月6日,时任亚视高级副总裁邝凯迎向新闻部高层谭卫儿传递江泽民死讯,要求新闻部尽快播出这则消息.而时任新闻及公共事务高级副总裁的梁家荣及谭卫儿,曾从不同渠道核证,但未能成功,梁後来致电邝,要求多点时间核实,但邝坚持要尽快出街,梁最後决定让这宗消息”出街”.

若有”影子老板”先例,规管电视台恐名存实亡.目前亚视的大股东是王征的亲戚黄炳均(占52.4%),这名黄先生,从来未见出面,王征持有2亿港元亚视可换股债券,也这是说,他是亚视的债权人,不在股东名单,亦非亚视董事和管理层,不过,他积极参与亚视事务.虽然他以”私人顾问”自况,但是更多人相信他幕後操控着亚视.王征与亚视的关系必须厘清,因为若王征名不正地管控电视台,有立法会议员担心会成为一些人插手广播机构的先例,届时规管电视台就名存实亡.若王征并非”影子老板”,也应还他清白,使亚视摆脱困扰,集中精神发展业务.(A04)