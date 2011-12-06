〔港报社评〕补贴天星算盘要打精--星岛日报12月6日

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
天星小轮向港府提出两套加费方案,多位立法会议员发言支持以港府津贴长者免费乘船,换取较低的加费幅度.港府既然已经计画明年下半年推出长者乘车津贴,不妨把天星小轮纳入,但是津贴水平要公平,衡量各方面的得益时,算盘要打得精.天星提出不加价就要亏蚀,就算没有港府补贴长者,加价後来往中环和尖沙嘴船费假日每程最贵3元6角港元,平日每程最便宜2元2角港元,比起其他车船,仍然是比较廉价的代步和旅游工具.如果由纳税人从小轮公司身上悉数承担长者船费,平日最低票价可以维持2元不变,受惠的主要是上班一族和大批游客.
津贴长者研一致性.与其他交通工具不同,天星已经提供长者免费乘船优惠,港府单靠补贴船公司,不成为进一步鼓励长者步出家门多走走的诱因.从一视同仁角度来看,港府既然打算对公共交通工具提供长者乘船津贴,天星小轮也不例外,但是津贴的前提是长者每程要付费2港元,余额由港府津贴,如果政府津贴天星小轮全费,要考虑打破政策一致性可能产生的影响.
文化遗产保持活化.港府可以与小轮公司研究,如果只津助2港元以外的数额,余下2港元继续由小轮公司承担,对整体船费有甚麽影响.这条航线可贵之处,是在成为游客景点外,还继续肩负大众化实用交通工具的角色,当然低廉的船费是必须具备的条件.小轮公司、保育组织,以及有关政府机构,仍可以多动脑筋,吸引更多客源来维持小轮廉价的服务,保持市民心中这件”非物质文化遗产”的特色.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过