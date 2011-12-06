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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:54 BJT

〔港报社评〕补贴天星算盘要打精--星岛日报12月6日

天星小轮向港府提出两套加费方案,多位立法会议员发言支持以港府津贴长者免费乘船,换取较低的加费幅度.港府既然已经计画明年下半年推出长者乘车津贴,不妨把天星小轮纳入,但是津贴水平要公平,衡量各方面的得益时,算盘要打得精.天星提出不加价就要亏蚀,就算没有港府补贴长者,加价後来往中环和尖沙嘴船费假日每程最贵3元6角港元,平日每程最便宜2元2角港元,比起其他车船,仍然是比较廉价的代步和旅游工具.如果由纳税人从小轮公司身上悉数承担长者船费,平日最低票价可以维持2元不变,受惠的主要是上班一族和大批游客.

津贴长者研一致性.与其他交通工具不同,天星已经提供长者免费乘船优惠,港府单靠补贴船公司,不成为进一步鼓励长者步出家门多走走的诱因.从一视同仁角度来看,港府既然打算对公共交通工具提供长者乘船津贴,天星小轮也不例外,但是津贴的前提是长者每程要付费2港元,余额由港府津贴,如果政府津贴天星小轮全费,要考虑打破政策一致性可能产生的影响.

文化遗产保持活化.港府可以与小轮公司研究,如果只津助2港元以外的数额,余下2港元继续由小轮公司承担,对整体船费有甚麽影响.这条航线可贵之处,是在成为游客景点外,还继续肩负大众化实用交通工具的角色,当然低廉的船费是必须具备的条件.小轮公司、保育组织,以及有关政府机构,仍可以多动脑筋,吸引更多客源来维持小轮廉价的服务,保持市民心中这件”非物质文化遗产”的特色.(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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