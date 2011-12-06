〔港报社评〕档贩也是受害者,需要理解及协助--文汇报12月6日

香港食环署人员昨日下午到花园街部分未受火警影响的排档巡查及执法,打算充公违规排档的货物时发生争执.贩商要求署方给予2个月宽限期,让贩商有时间改建排档档架的高度以符合要求.花园街大火造成严重人员伤亡,排档成为众矢之的.其实,档贩也是火灾受害者,当局及舆论不应将档贩视为打击对象,而应在消除隐患、保障安全的前提下,制订明确的整改指引,让排档按要求作出改善,达到安全标准,能够在圣诞节期间恢复正常经营,以免档贩的生计进一步受影响.

花园街大火排档成为舆论指责的焦点,认为排档肆意摆放货物、堵塞交通、管理混乱是导致大火死伤惨重的元凶.档贩更被形容为自私自利,只顾赚钱,懒理市民死活.其实,花园街排档售卖的是低价日用品,赚的是蝇头小利,档贩过着的是手停口停的生活.当中不少档主更是上年纪的长者,他们不拿综援当小贩,自食其力,不但养活自己,还令花园街排档成为香港别具特色的购物、旅游点.

目前,香港食环署最重要的是给予排档明确的指引,协助排档在合理的时限内作出改善,包括要求档贩按规定调整面积、预留必要的交通空间,以及实施朝行晚拆等,对於有争议的助手问题也要向排档解释清楚,共同解决问题而非制造新的矛盾.圣诞节的消费旺季即将来临,食环署应该体谅排档的苦况,在加强执法监管、提升公众安全保障的同时,积极考虑让花园街符合改善规定的排档恢复正常经营,不要让排档错失促销机会,以免遭受火灾後的又一次打击.(A03)