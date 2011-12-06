〔港报社评〕档贩也是受害者,需要理解及协助--文汇报12月6日

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
香港食环署人员昨日下午到花园街部分未受火警影响的排档巡查及执法,打算充公违规排档的货物时发生争执.贩商要求署方给予2个月宽限期,让贩商有时间改建排档档架的高度以符合要求.花园街大火造成严重人员伤亡,排档成为众矢之的.其实,档贩也是火灾受害者,当局及舆论不应将档贩视为打击对象,而应在消除隐患、保障安全的前提下,制订明确的整改指引,让排档按要求作出改善,达到安全标准,能够在圣诞节期间恢复正常经营,以免档贩的生计进一步受影响.
花园街大火排档成为舆论指责的焦点,认为排档肆意摆放货物、堵塞交通、管理混乱是导致大火死伤惨重的元凶.档贩更被形容为自私自利,只顾赚钱,懒理市民死活.其实,花园街排档售卖的是低价日用品,赚的是蝇头小利,档贩过着的是手停口停的生活.当中不少档主更是上年纪的长者,他们不拿综援当小贩,自食其力,不但养活自己,还令花园街排档成为香港别具特色的购物、旅游点.
目前,香港食环署最重要的是给予排档明确的指引,协助排档在合理的时限内作出改善,包括要求档贩按规定调整面积、预留必要的交通空间,以及实施朝行晚拆等,对於有争议的助手问题也要向排档解释清楚,共同解决问题而非制造新的矛盾.圣诞节的消费旺季即将来临,食环署应该体谅排档的苦况,在加强执法监管、提升公众安全保障的同时,积极考虑让花园街符合改善规定的排档恢复正常经营,不要让排档错失促销机会,以免遭受火灾後的又一次打击.(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过