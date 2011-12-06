〔港报财经评论〕欧美经济尴尬困局--信报12月6日

欧美经济尴尬困局 /习广思

港股反弹後,继续观望变化,但昨天在A股拖累下,表现好极有限.恒指在19,000点争持,到尾市受欧洲期货上升带动,收市报19,179点,成交额519亿港元,大市沽空成交额比例跌至6.09%,是近期颇为少见的情况.沽空率6.09%看淡的投资者收敛股市情况是:看好的投资者半信半疑,看淡的投资者收敛.恒指能否升穿100天线19,535点,很快会有答案.不过,昨天部分二三线股仍见有成交配合上升,多只内银股录得升幅,短线而言,在投资者的憧憬下,仍然有参与逐浪游戏的机会.周四,欧央行很大机会再减息,但减不减息不再是重点,市场要听的是德拉吉会否加大买债.同日,德法意峰会开始,相信欧洲路向会有更多眉目.

事实上,IMF虽然含糊其辞,但内部意见分歧愈来愈大.其首席经济师就公开说过,欧债是欧洲的问题,没大理由要由IMF来借钱.IMF主席拉加德则暗示,欧央行应该要准备插手.拉加德是法国人,这看法不教人意外,但你推我让下,欧债危机拖到此刻,政客才恍然大悟,眼前只有自救一条路可行.意大利政府快刀斩乱麻式通过300亿欧罗的紧缩方案,加税之余,改革退休金制度,大抵就是终於明白到这点.事实是,只有如此痛苦大规模的政策,市场才会领情,意大利债息大幅回落50个点子,报6.15厘.美国11月失业率由9%突然下跌至8.6%,但当晚美股先升後跌,失业率下跌透露美国就业更大的问题.11月份,私营企业雇用14万人,但美国政府和地方政府裁掉2万个职位,而失业率下跌的主因是搵工的人数下跌所致:11月有31.5万个美国人离开就业市场,长期失业下放弃再搵工,劳动人口因而下跌.

撇除长期失业的问题外,私营企业新增职位虽然有所增长,就业情况依然不甚乐观.事实上,大部分美国企业捱过2008年危机後,目前拥有大量现金,但它们不作扩充,反而裁员居多,现金用作招聘倒不如用来回购公司股份.美国瑞辉药厂在11月裁员1,100人,集中在削减研究开支,但瑞辉手头现金充足,裁员削减成本後,瑞辉用作回购近50亿美元股份.年中时曾经一度呼声甚高的QE3,基於政治压力及央行内部意见分歧,而且央行预留弹药下,最终变成”扭曲操作”.但对於扭曲债息曲线的做法,市场几乎无一看好,贝南奇不过是将QE2继续下去,观察经济发展再算.事到如今,贝南奇已为QE3设下条件,但经济数据好坏参半,感恩节零售数据出人意表,房地产却毫无起色,失业率表面下降,但隐含问题却多多.在这些参差数据中,联储局没可能推出QE3.芝加哥联储银行主席Charles Evans是极力主张QE3,认为联储局应该继续采取宽松货币政策,买入更多资产刺激就业及经济增长,直到失业率降至7%以下,或者通胀达3%.(B02)

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欧盟峰会或反高潮 /苏子

欧债危机已持续近两年时间了,目前危机仍未有解决的迹象.对於那些惟恐天下不乱,熟悉欧洲政情、喜欢采取人弃我取策略的对冲基金及精於衍生工具的专业投机者而言,坦白说,他们当然不希望欧债危机可以这麽快便成功取得解决方案,因为只要欧债危机一直是没完没了地拖下去,这些惟恐天下不乱的人便可以持续地在市场上如取如携,可以利用人性的弱点继续地长炒下去,赚他们的大钱.事实上,除德国外,其他欧罗区国家的人民,绝大部分性格已非常懒惰及识得享受人生的人,而且往往只识得拿国家着数,却完全无视欧债危机所带来的危机因素,故要这些国家的人民支持政府采取严峻灭赤措施来化解欧债危机,实在有颇高难度,而结果是,要化解当前的欧债危机回复市场的信心,似乎德国要为这些不负责任的欧罗区国家所制造出来的庞大债务”埋单”是唯一可行的方法.

但向来不是乱花钱的德国,会轻易地为其他不负责任的欧罗区国家的债务埋单吗?这点非常值得怀疑.若然其他欧罗区国家的灭赤进展未能令德国满意,德国将有极高机会不会把她们的债务揽上身,市场所希望见到的欧洲债券极可能不会出现,欧罗这只已诞生逾10年的货币,看来将难逃瓦解的命运.所谓性格决定命运,大量市场的分析员也是看数据来决定投资策略,但目前愈演愈烈的欧债危机,并不是懂得看数据便可以知道如何解决,从而可以制订到合适的获利策略.反而认为,对於那些深懂欧洲历史,熟悉欧洲政经情况、欧洲诸国人民性格间的异同,以及人性的弱点的专业投机者,他们反而较那些只懂看数据但实战经验不多的分析员,更易制订到更合适的获利策略.

只是,这些专业投机者并不是分析员亦不是财经演员,他们所制订的策略为何不留待自己在市场上默默地猎取暴利,却要公开告诉广大投资者齐齐赚钱分薄所得的暴利?因此,投资者要小心市场的利好传言.目前市场仍对本周五的欧盟峰会有所期待,市场经常传出峰会後将有利好消息公布,德国的强硬立场一定会软化下来,欧罗定可避免出现瓦解危机云云,而不少投资者也期待峰会後高风险资产价格将再全面飞升.不敢过於乐观,反而甚为担心德国可能会因为不满其他欧罗区国家的灭赤进度,最终只会为了自保而让欧债危机爆煲及欧罗瓦解算了.但不论本周五欧盟峰会的结果如何,却肯定是国际大户及专业投机者在今年最後一个食大茶饭机会,而且亦是那些今年以来投资成绩表现不理想的对冲基金及一般投机者一个翻生机会.因此,小心市场目前愈是唱好峰会後有好消息公布,峰会後或出现反高潮,为大户们制造获取暴利机会的可能性便愈高,一般投机者再成大户的点心.(B09)