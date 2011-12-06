〔港报财经评论〕等周五数据,国指暂观望--经济日报12月6日

等周五数据,国指暂观望 /余少文

国企指数继续在10,000点水平整固,除了等待稍後召开的中国经济工作会议外,11月通胀、货币供应等数据在本周五开始陆续披露,只要通胀继续下跌,新增贷款上升,有助国指继续朝11,000点进发.中国内地股市连跌两日,无阻国企指数三连升,昨日升62点或0.6%,收10,412点,成交额降至113亿港元,只有44%主板H股能随大市上升,升幅最多也不多於5%,反映国企升势有放缓迹象.而红筹指数则升16点或0.4%,收3,841点,成交额只有29亿港元.国指三连升,但过去两个交易日只分别升68点和62点,主要受制100天线.而指数在11月一直受制这线,即使曾升越这线,翌日也回落,最後跌至上周守9,400点才反弹,反映100天线的压力颇大.幸好国企沽空额暂时没有随指数升越10,000点而显着增加,过去三日国企沽空额占国指成交比重维持在13%水平,跟10月底升越10,000点而沽压有增无减的状况略为不同,或暗示大户也在等待中国稍後召开的中国经济工作会议,以免站错边.

若然指数今次能成功升越100天线,可以进一步挑战头肩底颈线,然後是俗称牛熊分界线的250天线,最乐观更可见14,000点,因是头肩底量度目标.外资虽看好中资股明年表现,明年目标价主要在12,000点至13,230点.但花旗集团上周的报告则认为国指在12月可升至10,700点以上,而明年则在10,700点至12,000点区间上落,其间可上见14,000点,希望花旗估得准.而花旗的中资股首选包括蒙牛乳业(2319.HK)、中国神华(1088.HK)、中兴通讯(0763.HK)、华能国际(0902.HK)、工商银行(1398.HK)、中国太保(2601.HK)、南方航空(1055.HK)、广州药业(0874.HK)、三一国际(0631.HK)等,投资者可以参考.

尽管外资看好中资股明年表现,但中资股能否有好表现,始终要靠中国政策.随着人民银行下调存款准备金率0.5%,昨日已生效,已经是放松第一步,只是中国经济工作会议仍未有会期,未知是领导人没有档期,还是高层仍未落实明年的货币政策,股民只好继续等待和观望.至於市场另一焦点,是会影响明年货币政策制定的通胀数据.11月数据本周五公布,彭博料通胀可回落至4.5%,较10月下跌1%,也会是今年最低水平,而首11个月通胀可降至5.6%水平.虽然”保四”失败,但通胀在下半年开始回落,始终可以扩大中国放松货币政策的空间.只是人行刚下调存准率,有关成效要在12月数据浮现出来,故彭博也估计11月新增贷款只是5,500亿元人民币,略低於10月5,868亿元人民币.惟只要明年继续宽松货币政策,大市应该可以摆脱今年的困局.(010)