〔香港热股〕思捷环球早盘重挫,财务总监辞职令转型执行添变数

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
路透香港12月6日电---香港最大的衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周二早盘一度重跌逾10%.分析师指出,在公司亟思脱胎换骨的关键时刻,其财务总监周福安意外辞职,使得市场对其计划执行力度心生疑虑,股价回吐昨日升幅,跌至一周来低点.
尽管思捷声明有信心物色到合适人选,但分析师表示,新财务总监人选宣布前,市场对转型计划能否顺畅执行感到怀疑,打击投资气氛.此外,昨日公司临时宣布於收盘後举行电话会议,股价因揣测将有利多宣布而大涨,今日的失望性卖压也加重跌势.
"这时传来(财务总监)辞职的消息,时机并不太妙."野村证券分析师Tanuj Shori称.
本地时间上午10:49时,思捷跌8.85%至10.92港元,稍早一度跌至10.70港元,为11月30日10.26港元以来最低;跌幅大於大盘恒生指数.HSI的1.04%.
美银美林分析师曾省吾也指出,周福安辞职为思捷的计划增添执行上的变数.此外,数位分析师提到,周福安与投资者沟通良好,他的离开亦会让投资者暂时对这家公司持保守看法.
思捷环球(0330.HK)周一公告称,因在公司转型中未能配合出差欧洲的需要,周福安提出辞去财务总裁职务,并将於明年6月前离任,公司同时表示,有信心物色到合适人选.[ID:nCH0089499]
由於品牌定位不清,且受到来自於Zara、H&M等平价时尚品牌的激烈竞争,以"Esprit"为品牌的思捷今年迄今已大跌约70%,远高於大盘约17%的跌幅.
公司9月中公布了年度获利大减98%的难看成绩,公司并矢志在四年内以180亿港元重塑品牌.分析师大多赞同思捷重新出发的作法,但未来一两年行销费用上升以及重组,令分析师纷纷调降评等或是降低目标价,拖累股价路狂泻,於9月底触及7.55港元,创下10年来低点.[ID:nCH0078875]
为配合业务转型,思捷上月中宣布委任阿迪达斯(ADSGn.DE)中国北区业务总监李冠仪,出掌中国业务首席执行官,负责执行中国区业绩翻倍的任务.[ID:nCN1147032] (完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过