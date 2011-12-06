〔香港热股〕思捷环球早盘重挫,财务总监辞职令转型执行添变数

路透香港12月6日电---香港最大的衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周二早盘一度重跌逾10%.分析师指出,在公司亟思脱胎换骨的关键时刻,其财务总监周福安意外辞职,使得市场对其计划执行力度心生疑虑,股价回吐昨日升幅,跌至一周来低点.

尽管思捷声明有信心物色到合适人选,但分析师表示,新财务总监人选宣布前,市场对转型计划能否顺畅执行感到怀疑,打击投资气氛.此外,昨日公司临时宣布於收盘後举行电话会议,股价因揣测将有利多宣布而大涨,今日的失望性卖压也加重跌势.

"这时传来(财务总监)辞职的消息,时机并不太妙."野村证券分析师Tanuj Shori称.

本地时间上午10:49时,思捷跌8.85%至10.92港元,稍早一度跌至10.70港元,为11月30日10.26港元以来最低;跌幅大於大盘恒生指数.HSI的1.04%.

美银美林分析师曾省吾也指出,周福安辞职为思捷的计划增添执行上的变数.此外,数位分析师提到,周福安与投资者沟通良好,他的离开亦会让投资者暂时对这家公司持保守看法.

思捷环球(0330.HK)周一公告称,因在公司转型中未能配合出差欧洲的需要,周福安提出辞去财务总裁职务,并将於明年6月前离任,公司同时表示,有信心物色到合适人选.[ID:nCH0089499]

由於品牌定位不清,且受到来自於Zara、H&M等平价时尚品牌的激烈竞争,以"Esprit"为品牌的思捷今年迄今已大跌约70%,远高於大盘约17%的跌幅.

公司9月中公布了年度获利大减98%的难看成绩,公司并矢志在四年内以180亿港元重塑品牌.分析师大多赞同思捷重新出发的作法,但未来一两年行销费用上升以及重组,令分析师纷纷调降评等或是降低目标价,拖累股价路狂泻,於9月底触及7.55港元,创下10年来低点.[ID:nCH0078875]

为配合业务转型,思捷上月中宣布委任阿迪达斯(ADSGn.DE)中国北区业务总监李冠仪,出掌中国业务首席执行官,负责执行中国区业绩翻倍的任务.[ID:nCN1147032] (完)

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