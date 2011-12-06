版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 12:28 BJT

〔香港个股〕腾讯控股拟发行6亿美元五年期优先票据,年息率4.625%

路透香港12月6日电---中国市值最大的互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周二宣布,建议发行6亿美元五年期的优先票据,年息率为4.625%.

公司的声明称,已就票据发行与高盛、德银、瑞信、汇丰、巴克莱资本、花旗及澳盛银行订立购买协议;估计在扣除各项费用及开支後,所得资金净额约5.924亿美元.

该票据於2016年到期,年息率4.625%,每半年付息一次.

腾讯控股表示,票据在新加坡交易所上市及报价已取得原则性批准.

腾讯控股早盘收低0.33%,报152.5港元;大盘恒生指数.HSI跌1.51%.(完)

浏览腾讯控股其他新闻,请点选[0700.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐