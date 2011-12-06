《李苗献专栏》刺激消费不是绝对真理

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,就职于交银国际研究部,本文仅代表作者本人观点)

撰稿 李苗献

当前欧洲主权债务危机就像最近北京的雾霾天气一样，前方的路令人难以捉摸。而对於危机的成因，则相对清晰许多，欧元区若干外围国家不量入为出，相反却大肆发债来支持高福利。在这一点上，欧债危机和美国的次贷危机倒有几分相似。在次贷危机爆发以後，许多人都指责是美国人的过度消费、不事储蓄引发了危机。

笔者并不反对上述论断，但经济学训练告诉我，曾经却有一位大名鼎鼎的经济学家对储蓄持负面观点。凯恩斯在其《通论》里提出了所谓的 “节俭悖论”，即节俭对个人而言是美德，但如果社会中每个人都节俭度日，减少消费，则需求将萎靡不振，这样节俭反而成了恶习。曾几何时，人们把这一悖论奉为圭臬，并以“个人理性和集体理性的冲突”来解释它，这似乎给宏观经济学罩上了几分玄妙和高深的光环：这门学问有时似乎是不能为直觉和常识所理解的。正是在这种认识的作用下，此前在中国曾流行过“两个老太太”的经典故事：美国老太太和中国老太太在天堂见面，美国老太太说 “我住了30年房子，晚年还清了贷款”，而中国老太太则说 “我攒了30年钱，晚年终於买了房子”。当时人们对此的解读是超前消费真是太美妙了，明显对中国老太太的做法持负面看法。

问题已经显现无疑：哪种论断是正确的？储蓄到底是美德还是恶习？笔者倾向於前者。如果经济学确如学者们所认为的是一门科学，那就意味着它是以经验事实作为基础的。事实是检验理论是否正确的标准。次贷危机、欧债危机事实上已经表明：如果不储蓄，可能会为危机的滋生提供土壤。事实上，在诺贝尔奖获得者罗伯特•索洛看来，具有更高储蓄率的国家在长期将具有更高的产出水平。这与“节俭悖论”再次产生矛盾：如果储蓄在短期内对产出有负面影响，那为何在长期内影响又是正面的呢，毕竟长期就是无数个短期的累加而已？

也许我们应该把凯恩斯的论断放在一个特定的情境下去理解。在《通论》出版的1930年代，世界仍笼罩在大萧条的阴影中，经济面临严重的通货紧缩风险，在这种情况下，可能需要一些以刺激需求为目的的非常规措施来缓解高失业率所带来的短期政治压力，凯恩斯此时提出“节俭悖论”也就不难理解了。但特殊情况下的论断并不适用於常态。

在常态下，储蓄是一种美德。以生产可能性边界图（两个坐标轴分别换为消费和投资）来说明，经济初始运行于生产可能性边界上的某点A，如果消费者改变意愿而增加储蓄，则经济将转而运行于同一个生产可能性边界上的另一点B，在这一点当期消费减少而投资则增加，投资的增加将使经济的产出能力以比过去更快的速度提升，即生产可能性边界外移，因此经济下一步将运行于新的生产可能性边界上的某点C，在这一点消费和投资实现了良性增长。受凯恩斯影响的人可能会问：从状态A到状态B，消费在减少，这难道不会使需求萎缩从而导致失业吗？答案是否定的。当期消费的减少确实可能暂时打击零售以及若干终端消费品生产行业，但另一方面，它却会降低经济中的利率水平，从而刺激投资活动，总得来看经济仍运行于生产可能性边界上。

而如果消费者没有增加储蓄的意愿，同时政府又人为地刺激需求，情况又会如何呢？这种情况在现实中经常发生，比如说原先经济的失业率较高，政府因此希望通过放松货币和财政政策进行刺激，但由於没有及时收手，最终导致经济已走向生产可能性边界之外了。这个过程中，每个人都会非常开心，因为消费和投资活动都由於政府刺激而异常地活跃，房地产、股票价格很可能在大幅上涨，既不用辛苦的增加储蓄，也不用努力工作，人们的财富就可以不费吹灰之力地实现增值。

但这个美妙派对不会永远持续。经济学原理告诉我们，没有真实资源的支撑，经济无法长期运行于这种状态。通货膨胀、“煤荒电荒”将接踵而至，政府将被迫取消刺激，转而抑制需求，派对也宣告终结。由於此前的过度刺激所导致的过度消费和不当投资已经挥霍了生产资本，经济甚至会因此滑向生产可能性边界里侧的深处，这就意味着衰退或萧条。天下没有免费的午餐，美国次贷危机和欧洲主权债务危机的起因与这个派对大同小异，结局也如出一辙。

因此，储蓄是美德，这是常态，而“节俭悖论”则是非常态。然而在现实中这二者常常被颠倒过来。读者可能会问：中国一直强调要调整结构，增加消费比重，减少投资比重，这又如何理解？笔者认为这个目标并没有错，问题是如何达到？刺激消费并非绝对真理而需要我们不择手段去实现它。

首先，中国需要增加消费比重，其真正含义是要提高人民的收入。如果消费比重低是因为居民时间偏好低、储蓄意愿强，则这不是中国经济之忧，相反却是中国经济之福。中国老太太推迟享受，其节俭为经济发展提供了宝贵的资本，善莫大焉。但中国消费比重低，不是因为上述原因，而是人民的收入在整体经济的产出分配中得到的份额太少。读者可能都熟知中国的财政收入每年以百分之二三十的速度增长，虽然政府设定的目标仅是8%；而居民的收入每年却只增长个位数。中国需要增加消费比重，按笔者的理解，就是要增加居民所得在收入分配中的比重。刺激消费不是绝对真理，但在现阶段的中国却有较大的合理性。