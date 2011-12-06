〔投行观点〕摩根大通料至明年首季末中国将有三次下调存款准备金率

路透香港12月6日电---投行摩根大通周二称,预期中国由现在至明年首季末将有三次下调存款准备金率,以提高银行贷款能力去吸收地方政府债,但不预期中国会有更积极的放松措施.

摩根大通亚洲及新兴市场首席股票策略师莫爱德(Adrian Mowat)在记者会上称,中国地方融资平台贷款总额共10.7万亿元人民币,其中一半将於未来12个月到期,并以发行地方政府债券方式再融资.而这批债券最大的购买者将会是银行,虽然这批资产的风险很低,但是资产回报也较低,将会拖低银行的整体股本回报率.

"由於银行需要额外资本去支持购买债券的行动,因此预期中国由现在至明年首季末,仍有三次下调存款准备金率."他说.

但他指出,中国降存款准备金率为市场注入流动性的行动,只为应对经济放缓以及地方政府债务风险.他认为市场不应过份期望中国会如2008年末推出大规模刺激经济措施.

"若要出现像2008年末的大规模刺激经济措施,中国的存款准备金率需要在现时21%的水平上削减一半."他说.

中国央行上周三晚间宣布三年来首次调降存款准备金率,从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.[ID:nCN1253188]

稍早中国前央行货币政策委员樊纲表示,如果通货膨胀率持续下行,明年中国经济可能会实现软着陆;但宏观调控政策是否需要调整还有待观察,存款准备金率还有很大的调整余地.[ID:nCN1260586]

投资策略方面,莫爱德称,估计2012年MSCI除日本外亚太指数.MIPFJ0000PUS的投资回报率超过15%,指数目标为475点,并建议投资者增持本土周期性消费以及对息口敏感度高的银行、地产股份;减持与中国固定投资概念相关的银行、地产和水泥股,以避开地方政府债务风险.

摩根大通设定2012年恒生指数.HSI目标为21,000点,较现水平约有11%上升空间.恒指周二收低1.24%,报18,942.23点.(完)