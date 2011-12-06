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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 14:45 BJT

〔香港个股〕腾讯控股发行6亿美元五年期优先票据,年息率4.625%(更新版)

(新增更多细节)

* 腾讯发行6亿美元五年期的优先票据,息率为4.625%

* 发行人获穆迪和标普Baa1发行人评级和BBB+长期企业信用评级

* 认购额达13亿美元,亚洲和美国投资者分别分配到45%

路透香港12月6日电---中国市值最大的互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周二宣布,建议发行6亿美元五年期的优先票据,年息率为4.625%.此次票据发行是首次由亚洲互联网公司完成的国际债券发行.

公司称,估计在扣除各项费用及开支後,所得资金净额约5.924亿美元.

"展望未来,我们将继续坚定地致力於维持公司的净现金状况和信用状况,以及我们的投资级信用评级."腾讯副首席财务官罗硕瀚在新闻稿中称.

公司拟运用所得款项净额作一般企业用途,包括用作营运资金、取代现时的部分短期借贷及潜在策略性收购.[ID:nCH0086909]

公司已分别被穆迪和标普授予Baa1发行人评级和BBB+长期企业信用评级.

高盛(GS.N)、德意志银行(DBKGn.DE)、瑞信CSGN.VX和汇丰(0005.HK)(HSBA.L)为是次发售的联席账簿管理人及牵头经办人,巴克莱资本(BARC.L)和花旗(C.N)和澳新银行为联合经办人.

据汤森路透旗下IFR报导,该笔债券的认购额达到13亿美元.亚洲和美国投资者分别分配到45%,其余为欧洲投资者.

从投资者类别看,基金占65%,银行占21%,零售投资者占8%,保险和中央银行占6%.

该票据於2016年到期,年息率4.625%,每半年付息一次.票据在新加坡交易所上市及报价已取得原则性批准.

本地时间14:23,腾讯控股股份上涨0.13%,报153.2港元;大盘恒生指数.HSI跌1.19%.(完)

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--记者 梁慧仪/陈敏; 审校 杨淑祯/林高丽

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