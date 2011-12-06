〔香港个股〕碧桂园11月份合同销售额按月减43%,开发商销售普遍转弱

路透香港12月6日电---"金九银十"过後,中国房地产商11月份的销售额普遍走疲.其中碧桂园(2007.HK)11月份的合同销售按月减少43%;以北京为主要市场的首创置业(2868.HK)同月销售亦跌10%.
碧桂园周二公布,今年首11个月累计实现合同销售金额394亿元人民币,同比增长29%;按路透计算,该公司11月份单月合同销售为25亿元,较10月份的44亿元减少43%.该公司首11个月的合同销售金额,相当於全年目标430亿元的92%.
至於首创置业公布,11月份实现签约金额11.1亿元,按月下跌10%;今年1-11月累计签约金额为101.2亿元,按年下滑3.2%.
另一家规模较小的房地产--中渝置地(1224.HK)亦公布,11月份的合同销售额为3.07亿元,按月显着下跌36%.1-11月累计合约销售额为52.66亿元.
在内地对房地产调控未大放松加上限购令继续实施下,内地房地产商的销售持续走软.龙头地产商--万科(000002.SZ)11月份实现销售面积73.8万平方米,销售金额82.9亿元人民币,两个数据环比均继续下跌.[ID:nCN1262606](完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进