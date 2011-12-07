《香港报摘》--经济日报12月7日

* 要闻版头条:

--造价超过1,000亿港元的香港国际机场第三条跑道完成公众谘询,由香港大学独立处理及分析谘询结果的初步报告显示,逾7成市民意见支持兴建.

* 其他:

--香港财经事务及库务局局长陈家强表示,要处理欧债问题,应该从三方面着,过程复杂且漫长,而资本市场在这段过程期间,仍会相当波动.

--长实(0001.HK)副主席李泽钜出席公开活动时称,明年楼市走向难以预测,但从目前经济情况来看,银纸贬值严重,更甚於楼价升幅,料未来亦会持续.

--豪特保健(OTO)香港IPO公开认购部分,市传获约260倍超额认购,为最近四个月以来反应最佳新股,并拟接近招股价区间上限定价.

--新华人寿H股的散户认购反应冷淡,孖展(保证金融资)认购额占公开集资额不足2%,但消息人士指出,该股的国际配售部分已获得5倍超额认购,A股的认购反应亦热烈.

--据了解,香港证监会拟在未来数月就上市保荐人规管检讨谘询市场,新任行政总裁欧达礼(Ashley Alder)在过去两个月分批约见投资银行,特别警告保荐人不要接受过多保荐工作,以免资源不足影响质素.

--中信泰富(0267.HK)於2008年炒卖外汇录得巨额亏损事件後,被证监会及警方检走的6份文件,早前被裁定不获法律专业特权,该公司提出上诉,昨於高等法院审讯.

--对於港交所(0388.HK)与轮证发行商研究关於发行商是否须提供抵押品,证监会消息人士表示对此持开放态度,并指增加的成本会在窝轮的溢价部分反映.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

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