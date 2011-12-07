《香港报摘》--信报12月7日

* 头版头条:

--继8月美国陷入削赤政治困局之际下调美国主权评级後,评级机构标准普尔又再插手政治,在欧盟峰会行将举行前,一次过把15个欧元区国家的主权评级列入负面观察名单.

* 其他:

--市场消息指出,中国海外(0688.HK)、恒大地产(3333.HK)以及龙湖地产(0960.HK)等内地房地产股份於11月份的销售金额按月下跌超过20%,此前的降价促销策略未能扭转跌势.

--据市场消息指出,受市况不明朗因素影响,此前传出斥资4亿港元认购周大福珠宝的金融巨鳄索罗斯基金拟撤回认购,现阶段周大福仍与该基金周旋.

--周生生(0116.HK)与Gucci珠宝手表合作,在周生生下10间港澳分店销售Gucci珠宝系列.

--瑞士再保险集团预计,明年亚洲保险市场仍可保持增长,在中国、印度需求刺激下,亚洲寿险保费实质增长料达4.4%,高於今年预测值;但非寿险将随经济增长减慢而放缓至6%增幅.

--分析员透露,思捷环球(0330.HK)近期已逐步关闭香港的店铺,不排除会逐渐淡出香港.

--美国手袋品牌Coach(6388.HK)与阿里巴巴1688.HK旗下的购物网站淘宝网签署合作备忘录,以阻止Coach假冒商品在淘宝网上的销售.

--由於经营成本上升,经营鞋店Walker Shop的盈进(1386.HK)中期由盈转亏,公司计划增加於中国内地特许经营销售点的比例,以减轻成本上升压力.

--白马户外媒体(0100.HK)斥资约7,700万元人民币,取得700个北京公共汽车候车亭广告牌位的经营权,为期逾11年.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]