《香港报摘》--信报12月7日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--继8月美国陷入削赤政治困局之际下调美国主权评级後,评级机构标准普尔又再插手政治,在欧盟峰会行将举行前,一次过把15个欧元区国家的主权评级列入负面观察名单.
* 其他:
--市场消息指出,中国海外(0688.HK)、恒大地产(3333.HK)以及龙湖地产(0960.HK)等内地房地产股份於11月份的销售金额按月下跌超过20%,此前的降价促销策略未能扭转跌势.
--据市场消息指出,受市况不明朗因素影响,此前传出斥资4亿港元认购周大福珠宝的金融巨鳄索罗斯基金拟撤回认购,现阶段周大福仍与该基金周旋.
--周生生(0116.HK)与Gucci珠宝手表合作,在周生生下10间港澳分店销售Gucci珠宝系列.
--瑞士再保险集团预计,明年亚洲保险市场仍可保持增长,在中国、印度需求刺激下,亚洲寿险保费实质增长料达4.4%,高於今年预测值;但非寿险将随经济增长减慢而放缓至6%增幅.
--分析员透露,思捷环球(0330.HK)近期已逐步关闭香港的店铺,不排除会逐渐淡出香港.
--美国手袋品牌Coach(6388.HK)与阿里巴巴1688.HK旗下的购物网站淘宝网签署合作备忘录,以阻止Coach假冒商品在淘宝网上的销售.
--由於经营成本上升,经营鞋店Walker Shop的盈进(1386.HK)中期由盈转亏,公司计划增加於中国内地特许经营销售点的比例,以减轻成本上升压力.
--白马户外媒体(0100.HK)斥资约7,700万元人民币,取得700个北京公共汽车候车亭广告牌位的经营权,为期逾11年.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。