《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月7日

路透香港12月7日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.773港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收高52.3点,或0.43%,报12,150.13点.因投资者押注欧洲领导人本周将采取包括增强金融救助基金在内的强有力举措以结束债务危机.[ID:nCN1266688] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 198.520 -0.19 36775 15.431 1.39 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.970 -2.29 97959 3.722 0.86 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 48.330 -1.27 262555 75.134 0.92 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 40.770 0.99 137424 21.127 1.33 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 129.880 0.37 74068 10.096 1.16 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 104.940 -1.42 45824 8.157 0.21 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 39.680 -1.64 422333 61.687 -0.02 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 60.070 -0.50 21149 4.669 0.85 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 21.310 -0.33 264586 16.564 0.51 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 23.430 -3.98 83803 18.212 0.95 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 20.210 1.05 26467 3.927 0.96 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 26.460 -3.15 7071 4.113 -0.16 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 19.620 -4.43 3951 1.525 -49.50 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.390 -2.05 10971 0.372 -2.22 (完) --整理 雷美珍