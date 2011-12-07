《香港报摘》--其他报纸重要消息12月7日

* 明报:

--北京京能清洁能源重启香港IPO,集资额缩至3亿美元,拟於圣诞节前挂牌,安排行包括中银国际、巴克莱、高盛以及瑞银.

* 星岛日报:

--罗兵咸永道亚太区房地产税务主管苏国基表示,在过去18个月香港楼价及租金分别录得30%及20%的升幅,惟政府调控政策以及外围市况不明等因素,对香港地产市场前景造成影响.

--儿童护理产品生产商青蛙王子(1259.HK)的董事长兼行政总裁李振辉表示,计划明年把销售扩大至香港及东南亚市场.

* 苹果日报:

--大新银行(2356.HK)今天起调高最优惠利率(P)为基准的按揭利率,至P减2.1-2.6厘,加幅为0.2厘,实际息率介乎2.65-3.15厘.

* 东方日报:

--据联交所资料显示,联想集团(0992.HK)主席兼行政总裁杨元庆於12月1日及5日,减持联想共100万股股份,套现约560.1万港元.

--香港交易所(0388.HK)就人民币计价股票期权向经纪发出通函,并将於明年1月14日进行测试,以协助经纪进行模拟交易、结算活动及处理人民币计价股票期权合约的相关运作.

* 文汇报:

--龙源电力(0916.HK)宣布,向母公司国电集团出售国电燃料7.33%权益,代价约为3.15亿元人民币.交易完成後,母公司将拥有国电燃料100%控股权益.

--身兼新华电视亚太台营运董事的进业控股(8356.HK)执行董事邹陈东表示,集团以代价7亿港元全购新华电视亚太台全部股权後,希望以香港为基地,拓展国际市场,未来会再收购各国频道.

* 大公报:

--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港个人银行业务营运总监黎冯佩龄表示,最近市场的贷款需求出现放缓,而渣打的情况亦与市场相若,预料未来一、两个月增持会持续放缓.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 雷美珍/林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]