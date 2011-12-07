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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 09:07 BJT

〔香港个股〕中国燃气股份暂停买卖,暂未获悉原因--联交所

路透香港12月7日电---香港联交所周三称,中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)的股份暂停买卖,暂未获悉原因.

停牌前,中国燃气周二收盘报2.8港元.

另外,联交所并称,另一家中国城市燃气供应商新奥能源(2688.HK)今早亦停牌,前收盘报27.1港元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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