〔港报社评〕降级警告加压,欧罗存亡一线--信报12月7日

在欧盟峰会商讨解决债务危机的”最後关头”,评级机构标普把欧罗区15国及欧洲金融稳定机制(EFSF)的信用评级列入负面观察名单,向欧盟领袖发出”通牒”,令欧债危机的险情更为绷紧,若会议结果无法提振市场信心,今回的峰会便有可能成为欧罗货币体系走向解体之路的新阶段起点.降低欧罗区核心国家德法及欧洲金融稳定机制的评级,不仅使欧洲金融稳定机制融资成本高涨,整个欧罗区国家的融资成本都被推高,令欧猪国家连债息也无法负担,难以举债,在国内财政紧缩、经济不前之下,只有加速国家破产收场.

在危急之秋,评级机构向欧盟领袖施压,雪上加霜,被指责有添乱之嫌,但也反映欧盟解决债务危机3年来的拖延手段,已抵市场忍耐的底线.从德国总理默克尔和法国总统萨尔科齐前天举行的峰会结果看,欧债危机能否逃过一劫,迄今仍充满高度风险,无法消除市场疑惧.照德法领导人达成的协议,主要包括加强欧罗区成员国的财政纪律,两国基本同意对违反财政纪律,即赤字占GDP超过3%的国家设立自动制裁机制;将欧罗区永久救助机制,即欧洲稳定机制(ESM)提早至明年启动,所采取的金融救助,毋须”全体通过”只须”绝对多数通过”,从法律保证和行动效率来加强市场的信心.

欧罗货币联盟能否得到喘定和重整机会,将视乎欧盟峰会结果所给予市场信心的程度;财政联盟的”远景”能否起信心效用,更考验欧罗区成员对部分主权让步的决心.换言之,欧债危机的结局,一是把欧盟推向一个更紧密类似”邦联式”政体,有一个超主权的统一财政部,进一步凝聚;或欧洲半世纪一体化成果出现倒退,组织重新分裂.但无论如何,欧罗区”货币统一,财政不统一”的结构性缺陷,已令欧罗体系如今”存亡”系於一线.欧债危机只能通过长期化分阶段化解,今周是关键一刻.德法领导人周一峰会已努力作出妥协;周四欧洲央行议息,市场预期会降息刺激经济;周五欧盟峰会的结果能否挽回市场信心,使危机获得化解的时间和操作条件,将揭示欧罗的前途命运.(A02)