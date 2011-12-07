〔港报社评〕专员有权聆听录音,才可有效监察截听--明报12月7日

截取通讯及监察事务专员(下称专员)胡国兴,发表”2010年度报告”,显示违规个案数量虽然减少,但是个别个案性质仍然严重.胡国兴深感专员无权聆听执法人员截听的录音,不能起到有效监察作用.截听条例最使人担心,是执法人员滥权侵犯人权,而监察专员作为守门人,若覆检违规个案时,无足够资料判别真实或虚假,只会使监察形同虚应故事.港府应该修改法例,赋予专员聆听执法人员截听所得录音的权力,以确切发挥保护市民私隐的职能.

两年半前,胡国兴有感无法有效监察,已建议港府修例,授权专员可以聆听截听录音,以覆核违规个案,但是港府就此取态一直敷衍.港府不肯修例,理由之一是担心被截听嫌疑者的私隐受侵犯,若执法人员按规定办事,不虞有滥权情况,则连监察专员也毋须设立,事实是有专员监察之下,仍然有执法人员违规.

对於授权监察专员聆听录音,港府担心会侵犯嫌疑者的私隐,胡国兴形容这个说法”几乎是废话”.以监察专员的尊崇地位,其保密诚信操守竟然不及截听的执法人员?香港保安局长李少光表示原则上不反对胡国兴的建议,他提出会与律政司研究,可否找负责审批执法人员截听的小组法官,暂时授权胡国兴聆听截听录音.作为权宜措施,李少光这个提议,可以稍为弥补制度的缺陷,但是要使监察专员成为有牙老虎,必须拥有聆听录音的法定权力,才可以对执法人员有阻吓力,使他们不敢隐瞒和说谎,以确保专员发挥有效监察职能.所以,港府不应再拖延,修订法例才是正途.(A04)