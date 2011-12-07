〔港报社评〕加强食品核辐射检测--星岛日报12月7日

日本最大的奶粉商明治宣布回收40万罐受到放射性物质污染的婴儿奶粉,再度引起港人在福岛核电站灾难後对日本输港食品安全的忧虑,尤其是日本再三发现有受辐射污染的食物流出市面,香港在抽检方面要保持高度警惕,尤以婴儿食品为然.今年3月日本地震海啸,导致史上最严重的核电站泄漏辐射性物质灾难,全球担心日本食品受到辐射污染.香港加紧抽查日本输港食品,消费者恐慌回避.日本输港奶粉经过消费初期抢购灾前产品後,销路急跌.

品管疑团未解信心难复.专家形容今次受污染奶粉含铯量,要日吃一公斤足足一年,才等如照一、两次X光.虽然含量仍然处於日本政府容许的安全水平,但无论专家或普通父母,都希望婴儿吸收得愈少愈好.奶粉初步怀疑是在灾区厂房加工程序,受到空气中的放射性物质污染,厂商宣布回收,是负责任的表现.不过,这些批次的奶粉为甚麽会流出市面,要收到外间投诉才发觉问题?会否逐步验出更多批次的奶粉受到污染?在监控食品安全的过程中有甚麽漏洞,会作甚麽措施补救?这些疑团未释,恐怕消费者信心难以恢复.

日本的品质监控管理,曾经是全球不少企业学习的对象,是日本优质品牌深入民心的依据.可是,福岛核灾难和今次铯奶粉事件,令日式管理在不少人心目中失分.福岛核电站为反应堆降温的工作尚未完成,最近又发现过泄漏污染水45公吨的事故,当中有300公升漏到核电站外.香港食品监管,应加强对核辐射范围的测试,防范工作绝不宜掉以轻心.(A05)