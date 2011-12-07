〔港报社评〕杨苏棣干预港事,对"种票"煽风点火--文汇报12月7日

美国驻港总领事杨苏棣昨日与香港传媒茶叙时声称,任何指控美国政府资助或指挥香港政党的说法,都毫无根据云云.但讽刺的是,他却就所谓”种票”问题煽风点火、混淆视听,并对香港行政长官选举指手划脚,再次暴露美领馆干预香港政治事务的企图,值得港人高度警惕.杨苏棣的行为与使领馆和外交人员的地位与职能相违背,违反了”维也纳领事关系公约”,这是任何主权国家所不能容许的.

“维基解密”透露的美领馆指挥香港反对派政党资料,以及”Foxy解密”透露的政治献金事件,显示杨苏棣的辩解不过是欲盖弥彰.”Foxy解密”透露,在黎智英对反对派政治献金的”明细表”中,马克．西蒙的影子”无处不在”.此君是美国共和党党员,更是共和党香港支部现任主席,而他同时也担任黎智英的幕後”政治代理人”.杨苏棣对香港新届特首选举指手划脚,声称新特首必须得到香港民意的支持,并声称会观察下届特首及政府,如何筹备2017年普选行政长官云云.香港政制发展事务是中国内政,中国政府一贯高度重视并积极支持香港特区按照基本法规定,根据香港的实际情况循序渐进地发展民主,坚决反对外国干预香港特区事务.

“维也纳领事关系公约”和各国双边领事条约明确规定,领馆成员应有不干涉接受国内政的义务.自从在台湾搞”台独”、在中亚搞”颜色革命”的老手杨苏棣来港就任美国驻港总领事一职之後,美总领馆干预香港政治事务的做法进一步升级,与使馆和外交人员的地位与职能相违背,必须予以批评和谴责.(A06)