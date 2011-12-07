〔港报财经评论〕中国经济明年减速不可怕--经济日报12月7日

中国经济明年减速不可怕 /林瑞芬

中国人民银行上周联合海外6大央行放松银根,下调存款准备金率,不过,股市就反应一般,上证指数昨跌0.31%,收报2,325点,再次跌近10月低位近2,300.有指市场对明年中国经济增速放缓忧虑所致,亚洲开发银行周二发表《亚洲经济监测》报告,再次下调对中国2012年经济增长预期0.3%至8.8%,但维持2011年预期增长9.3%不变.另有指人民币贬值预期升温,忧资本外流.

对中国内地股市仍然积弱,并不意外,事实上,近日跌势成交降,压力显然有限,不宜为以上疑虑太担忧.昨日所见,深、沪两市成交共834亿港元,较周一萎缩近15%.至於中国经济增长预期减速,也不可怕,这是遵从制定”十二五”规划将调结构为目标,经济增长重质不重量有关.综论三头马车,出口回落比较确认,实际消费增速因通胀回落而出现稳中趋升也较为确认,经济走势关键取决於投资.由於过去10年,中国的财政收入一直保持强劲增长,具备足够条件应对结构转型所带来的冲击.上海证券认为,从过去经济运行态势看,过去30余年中国经济增速的适宜运行区间为9%-11%,平均值10%.中国经济未来潜在增速台阶下降是必然新趋势,原因有4个.首先,在经济发展的,保民生的福利体系建设需求,将改变原有经济发展轨迹.第二,在调整结构和节能、减排目标下,旧产能需淘汰,再工业化过程要适当降低经济增速.第三,在区域经济中,新经济增长级区域的培育,需要一定的时间.第四,为实现货币深化进程逆转,需要在一段较长时期内,实行偏紧的货币政策.

那麽,在中国经济转型下,以国际经验而言,新阶段下GDP增速相信在6%-9%是一个较为合适的区间.只有GDP增速低於6%,中国经济运行才算进入衰退.明年,中国经济增速乃适度回落最少保持8%以上,勿大惊小怪.对人民币近日走弱,是否资金流走拐点,详看本刊专题报导.投资者对中国内地股市暂偏弱实毋须太悲观,据彭博综合预测,上证指数预测PE跌至11倍,PB不足1.9倍,对熊市还有甚麽可怕.後市政策将逐步出台,明年第2季较明朗化.总括欧元区今周进入一个关键时刻,各欧盟国需积极面对,寄望转危为安,先度年关.一切尽在欧洲政治抉择之上,决定港股下周向好向淡,恒指技术阻力位近20,000,自10月延伸的短期上升轨50天线近18,000为短期关键支持位,预期年底前港股仍然偏稳.(012)

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资金虽外流,人币难长跌 /余少文

中国内地股市跌势喘定,但国企指数则结束三连升.中国内地外汇占款显着下降,资金外流令人民币牌价连续五日跌停,难免令人猜想人民币转向贬值,乐观而言或可迫使中国出招救市和经济.国企指数昨日下跌154点或1.5%,收10,258点,成交额降至92亿元,不足10%主板H股逆市上升.而红筹指数跌100点或2.6%,收3,741点,成交额反而增加至42亿港元,主要是中国移动(0941.HK)下跌近2%,成交额增加至17亿港元所致.虽然大市下挫,结束三连升走势,但国企沽空额反而下降至11亿港元,是过去一个多星期以来最少,占国指成交额降至12%,沽压并没有因大市下跌而扩大.至於大户趁成交减少,又在现货收市後推高期指,令国指期指由低水变高水58点,收10,317点,或可支持国指今日反弹.仍维持10,000点是重要支持位,希望国指守得住,则今年余下时间以至明年农历年前,国指可以升至较高水平,股民心情可以好点.

至於市场近日关注人民币下跌问题,因为按规定,人民币银行牌价可按人民银行中间价作千分之五波幅变动.人民币兑美元中间价由11月30日再上升,由1美元兑6.3587元人民币升至上周五的6.3310元人民币,即使昨日回落至6.3334元人民币,但过去五个交易日的牌价却连日出现跌停现象,如昨日曾低见6.3650元人民币,触及跌停线.人民银行公布的金融机构外汇占款,10月较9月减少249亿元人民币,为2008年1月至今以来首次负增长,已指出资金正在外流.而人行昨日资料亦显示,包括金融机构在内,连同人行本身、信用社、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司等所有机构的外汇占款,即人行货币当局资产负债表内的外汇数据,10月较9月减少893亿元人民币,扣除金融机构数字後为减少644亿元人民币,远高於金融机构数字,反映资金全方位出逃.

认为中国想释出人民币升值是长远策略的态度,只是资金如持续外流,相信人行也会顺势下调人民币中间价,故见到受惠人民币升值的航空股和纸业股都录得不同程度跌幅.若然人民币跌势持续,小心东方航空(0670.HK)、南方航空(1055.HK)、中国国航(0753.HK)等股价跌势难止,短线要小心.不认为人民币会转向贬值,尽管中国内地经济放缓,但相信未来增长力度仍远高於欧美国家,若然本国货币是反映本国经济表现,则人民币升值之路应该仍未结束,资金外流或只是外资班资回朝,惟也令中国内地股市持续偏软.只是一向乐观,尤其中国内地经济下滑,加上资金流走,有望加快中国放松货币政策,尤其过去曾指出上调存款准备金率是应对外汇占款急升,故明年1月确实有机会再下调存准率,甚至乎有其他救市措施出台,如取消股息税.(010)