〔港报财经评论〕负面观察後残局如何变--信报12月7日

负面观察後残局如何变 /习广思

无疑港股在千点急弹後,动力逐日减弱,技术上恒指守住50天线,未能破100天线,但现时欧美市场对峰会结果憧憬大於恐惧,市场仍然是在赌事件日,或称作D-day,却其实经过多次期望变失望後,市场均不敢贸然押注开大抑或开细.事实上,近日港股动力不足,很大因素是被疲弱A股拖累.相反,欧美股市虽憧憬压倒忧虑,可留意的是,标普500指数前晚触及200天线,再次到达关键位置.短期而言,股市完全依赖心理战,再多基础分析也可能徒劳无功.恒指下跌237点,但港股跌势颇为全面,反映大部分投资者暂作岸上观居多.未知是否市场对美国大选年的期望,利丰(0494.HK)在上周零售数据效应後,股价仍有力攀升,连同早前提及过的两只工业股创科(0669.HK)、伟易达(0303.HK),两者股价逆市企稳,近日更见成交增加.近期多只工业股先後有盈警消息,但工业股实在难以一概而论,原材料回落是利好因素,但出口、消费下滑则削减订单,有利有弊.这两间公司走过低谷,也在金融危机时汲取过极大教训.事实上,尽管环球经济前景不甚乐观,但创科在海外市场占有率反而增加,新产品带动下订单上升.

假如标普言行一致,这次峰会未能挽回市场信心,或者政客无法妥协,即有降级风险.如今德法同意财政联盟,但欧盟27国或欧罗区17国是否一致赞成,还有政治变数呢,英国已反对修改条约.美国的降级警告和原因都是政治性的,两党纷争是导致评级被降的主因.美国降级不影响美债,因为其霸权地位,如果法国评级被降,是其欧罗区经济和救市计划的超级炸弹.如果这样看,股市和债市未被”负面展望”击倒,乃因为大家都是押注在峰会结果,标普警告是逼欧洲做嘢,反而谷大市场期望,以及政客们在这场峰会的赌注.孤注一掷罢,乐观一点来看,欧洲今次冲破政治阻力,例如法国男人已变成无声闲角,弱势妥协.那麽,“负面观察”会变得毫无意义吗？“负面观察”的威力较”负面展望”威力更大,穆迪评级有清晰指引,列入”负面观察”後90日内会有决定,标普其实没有明确指引.但是,这次市场将穆迪标准一样套在标普身上,市场预期是标普在90日内有机会下调部分主权降级.时间线上,90日後是3月份,2012年2月至3月,意大利、西班牙将有大量债券到期,是下个考验时间,或将成为降级风云的下一个高潮.

即是说,过得了12月,还有2月份.当然,欧猪再降级已经没有意义,奥地利、荷兰、芬兰被降级不足左右大局,德国被降级机会低,即使被降级也可能像美债一样,需求太大以致降级影响不大.剩下最高危的是法国.标普对法国投放的炸弹,与别不同,一旦决定降级,将会一降两级,完全改变整个残局.法国评级被降将直接影响整个救市计划,而评级这回事,易降难升,法国面临多项问题,仍将在未来几个月内困扰市场.(B02)

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美国大选年利好美元 /苏子

据一些投行指出,今年以来不少外汇大客户甚至对冲基金均要出现严重亏损的惨况,原因是欧债危机令汇市大幅波动,并使汇市的可测性明显降低.加上处於欧债危机风眼中的欧罗,却意外地异常强劲,使不少持有短仓者损手.而汇市不寻常的走势加上不少参与者均亏损收场,令不少投资者不敢随便入市,结果上月份汇市的交投较之前两月下跌达30%,令汇市未到12月便已出现交投大减的现象.此情况反映,今年以来不止炒作期指及轮证的投资者大部分要损手收场,连炒作外汇者的亦不能幸免,即使传统的股票投资者,相信当中在今年内亦有不少录得巨额损失,故2011年可说是广大投资者的输钱年.有朋友笑说,不少对冲基金今年也要输大钱,那今年市场上的赢家,便极可能是那些真正掌握到一手资料及消息的央行了.不要忘记,目前连央行也”缺水”,故他们利用所掌握的资源在金融市场暗地里上下其手拿点便宜亦正常不过,亦相信央行直接与市场上的对冲基金及大户对着干而赢大钱的可能性实在不容抹煞.

处於目前这种动荡难测的市场里,投资者可以做的便是要做到止蚀要够快及不要出现”有食唔食”的情况,且尽量以即市买卖为主,否则在市场里只会成”罪大恶极”之辈,输钱是正常不过的事情,做不到的便索性离场算了,不要在市场上白白输钱.欧罗兑美元处於1.3395水平,与去年底的1.3365收市价相若.换言之,近一年来欧罗兑美元在欧债危机愈演愈烈的情况下,竟然出现”有波幅无跌幅”的古怪现象.事实上,今年以来欧债危机的发展情况已经去到市场相信欧罗有瓦解的危机了,但欧罗兑美元绝大部分时间均在去年底的收市价以上波动,一直未见下试1.20心理关口甚至去年6月的1.1874低位,一般投资者不输钱才怪.

试想想,一只可能会随时瓦解的货币,正常人又怎会贸然采取持有长仓的策略?相信反而以高杠杆形式持有短仓的大看淡的投资者却为数不少.而有胆识持有欧罗长仓者,相信极可能是央行及小部分知情的对冲基金,对於那些不知情的汇市大户及对冲基金而言,他们若只是按正常的市况发展而大手建立欧罗短仓的话,自然便成为2011年的大输家了.展望明年汇市的炒作焦点仍然会是欧债危机,相信欧罗仍然是汇市炒家的首选建立短仓对象.明年要欧罗真正大幅下跌,条件之一一定是建立在美元明年的走势可以整体回升,并出现较为明显的单边升市,例如美汇指数成功升越80心理关口并朝着90关口迈进.否则,在美元仍然处於上落市的环境下波动,欧罗汇价的走势极可能再一次令那些大看淡的投资者感到失望.倾向相信明年美国踏入大选年,美元应有不错的表现,故欧罗兑美元将有望摆脱今年的”有波幅无跌幅”走势,向下作出重大突破.(B08)