〔香港个股〕中国燃气与新奥能源双双停牌,後者将公布潜在非常重大收购

(新增新奥公告内容及分析师评论)

* 新奥能源今早停牌,并称涉及"非常重大收购事项"

* 中国燃气亦於今早停牌

* 分析师称不排除新奥将收购中国燃气的可能性

路透香港12月7日电---中国两大民营城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)与新奥能源(2688.HK)今早双双停牌,後者称将公布潜在非常重大收购事项,惟对於收购对象是否是中国燃气则不作评论.

新奥能源的执行董事兼首席财务官郑则锷接受路透查询时称,公司会尽快作出公告.对於是次收购是否涉及同业并购,他说,"现阶段不能作进一步评论."

一名不愿具名的分析师说,不排除新奥能源的收购对象是中国燃气,因中国燃气此前接获一名独立投资者洽购公司较大股权,而且同业并购对於两家公司的发展有正面作用.

"如果新奥能源成功收购中国燃气,无论按项目数目抑或是城市天然气年销售量计,新奥将一跃而成中国最大的城市燃气供应商."该名分析师称.

而路透未能与中国燃气的公关发言人取得联络.

停牌前,中国燃气周二收盘报2.8港元,市值约123亿港元;新奥则报27.1港元,市值约285亿港元.

上月中,中国燃气称获一独立投资者接洽,有意投资於公司较大之股权.而董事会将会考虑是项潜在投资,而截至目前双方并无进行任何磋商,亦无订立任何协议.[ID:nCH0086721]

该公司上月底宣布其截至今年9月底止六个月净利为3.74亿港元,同比增长3倍;期内销售天然气23.9亿立方米,升30%.[ID:nCH0088939](完)