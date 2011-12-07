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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 09:38 BJT

〔香港股市〕恒指开盘升0.91%,受金融和石油股涨势提振

路透香港12月7日电---香港股市周三开盘小幅走升,受金融和石油股的涨势提振,但在本周晚些时候的欧洲峰会前,涨幅可能受限且交投清淡.是次峰会可能有助於解决该地区的债务危机.

恒生指数.HSI开盘上涨0.91%至19,114.02点.恒生国企指数.HSCE开盘上扬1.19%至10,380.27点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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