《王小坚专栏》 政策将推动债券行情持续发酵

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,本文仅代表本人观点)

撰稿 王小坚

此次中国央行下调准备金政策对於债券投资而言，意味着由预期向预期实现再到重新预期的正循环的开始。

央行在十一月最後一天公布下调准备金的政策出乎全市场的意料，可以说，此次政策的调整是新一轮货币政策放松的重要信号。政策公布次日债券市场在利好的刺激下快速上扬，收益率较公布前一交易日下行约10-30个基点。十月中行情启动後债券的上涨幅度累积起来已经非常可观，其中十年国债收益率下行已经超过60个基点，AAA五年中期票据收益率下行110个基点左右。虽然未来一年宏观经济环境利好於债券市场，对於货币政策持续宽松也可以预期的，但行情到底会扩散到什麽程度呢？

可以首先来参考一下2008年宽松政策引发的债券行情。从2008年9月开始到12月，央行开始连续7次下调利率（4次，共189个基点）和存款准备金（3次，共2%，小型存款类金融机构下调了4次，共4%），引发债券收益率快速下行。高信用品种基本上用四个月时间走完了从预期到预期实现的整个过程。十年期国债利率水平从4.14%下行到2.7%，AAA五年中期票据下行了255个基点，AA和AA+的五年中票也下行了190个基点以上。随後，高信用品种进入震荡调整，以企业债和城投债为代表的低流动性债券开始大行其道。AA评级的08东特债，以7.1%的票面贴手续费发行，到2009年5月行情最高位时收益率回落到4.65%（按行权），收益率下行幅度达245个基点。而交易性城投债的代表十年期09怀化债在行情最高位时的收益率为6.32%，较票面溢价178个基点。

由此看来，2008年的行情由政策预期引发（启动於2008年8月，早于政策一个月左右），国债和AAA品种率先启动，随後在政策的不断释放中，行情喷发，最後随着政策的结束也基本停止。但政策释放出的流动性继续发酵，引发边缘品种的板块行情。城投债板块行成为後期市场中最大的亮点，又将行情延续了近半年时间。

目前，宏观经济条件行情的外部环境已经具备。但政策放松的具体方式可能有所不同。2010年开始的政策收缩主要集中在数量工具上，利率工具使用并不多。所以现在的放松政策主要也会以数量工具为主，利率工具为辅。市场启动初期，高信用品种在预期带动下最先发动，但由於基准利率下行的空间有限，这些品种未来继续上行的动力已经不足。不过，数量工具释放的流动性逐步积蓄後，导致成本下降，投资者可能会开始追逐的就是相对高票息和高息差的品种。这种推动力可能在明年年初大量新资金重新投入市场後出现，一如2009年的上半年，这将引起一波投资於高收益率债券的浪潮。

按目前市场上卖方研究机构对於明年上半年货币政策的平均判断，央行会在全年下调3-5次准备金和若干次利率，以2008年行情估计，AAA五年中票收益率仍有近100个基点空间。AA级的中票仍有80个基点左右的空间，但考虑到在行情中息差将不断缩小，低信用评级品种的下行空间将会更大一些。而目前仍然存在巨大利差的国企发行人背景AA-品种可能会更值得关注。

当然，影响这个判断的因素非常多，其中流动性问题仍然是制约行情的最大问题。由於人民币升值趋势存疑，外部环境走坏，流动性可能会持续流出。所以未来观察外汇和进出口数据将有助於修正我们对流动性环境的看法。如果资金外流的情况持续或更加严重，债券行情将会打上一个折扣。(完)

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)