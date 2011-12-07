〔香港个股〕五矿资源收购Anvil Mining的要约期限再延至明年1月11日

路透香港12月7日电---中国五矿集团旗下香港子公司--五矿资源(1208.HK)周三表示,就向Anvil Mining LimitedAVM.TOAVM.AX提出全现金收购要约,将进一步延至明年1月11日.

五矿资源此前已将要约的期限由11月24日,延至12月9日下午8时正(多伦多时间).公司今天发出声明称,将进一步延期至1月11日下午8时(多伦多时间),除非要约期被继续延期或要约人撤销该要约.但未有说明原因.

根据收购计划,五矿资源拟按每股普通股的收购价8加元,向以非洲为中心的基本金属开采及勘探的Anvil Mining提出现金收购建议,整项建议的应付款项总额为13.3亿加元(约100.44亿港元).

五矿资源早盘收高1.47%,报3.44港元.大盘恒生指数.HSI升0.93%. (完)

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