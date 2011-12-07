〔香港个股〕五矿资源收购Anvil Mining的要约期限再延至明年1月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月7日电---中国五矿集团旗下香港子公司--五矿资源(1208.HK)周三表示,就向Anvil Mining LimitedAVM.TOAVM.AX提出全现金收购要约,将进一步延至明年1月11日.
五矿资源此前已将要约的期限由11月24日,延至12月9日下午8时正(多伦多时间).公司今天发出声明称,将进一步延期至1月11日下午8时(多伦多时间),除非要约期被继续延期或要约人撤销该要约.但未有说明原因.
根据收购计划,五矿资源拟按每股普通股的收购价8加元,向以非洲为中心的基本金属开采及勘探的Anvil Mining提出现金收购建议,整项建议的应付款项总额为13.3亿加元(约100.44亿港元).
五矿资源早盘收高1.47%,报3.44港元.大盘恒生指数.HSI升0.93%. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。