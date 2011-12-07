〔香港个股〕东亚银行中国分支料明年贷款增长达"低双位数",无增资压力

路透香港12月7日电---香港第五大银行--东亚银行(0023.HK)周三称,随着中国银根放松以及经济软着陆,宏观环境令人乐观,预料明年其中国分支的贷款增长较今年有所改善,并达到"低双位数"增长.

负责中国业务的东亚副行政总裁李民斌在记者会上并表示,东亚中国目前的资本充足率接近13%,与6月底相若,属合适水平,没有增资压力.

"中国收紧流动性令到今年的贷款增长速度减慢,料东亚中国全年只有高单位数字的增长."他说,稍早中国降低存款准备金率为市场释出约四千亿元人民币的流动性,明年的新增信贷较今年可能轻微上升.

而东亚中国预料今年下半年的净息差可望较上半年出现改善,但总的来说,净息差水平不会有太大变化.

对於来年发展大计,他称,东亚中国未来会保持每年新增10-15家分行或支行的发展速度,明年计划在现时4,000名员工的基础上增聘约400人,并继续专注於中小企业务.

他并重申,东亚中国目前占东亚银行税後盈利比重约三分之一,冀三至五年内与香港业务的比重均等.

就香港10月份人民币存款录得两年来首次下跌,相信与人民币升值预期减退有关,但李民斌说,人民币仍然是稳定的货币,可能升值速度减慢,但看不到理由长远会贬值.

他并指出,东亚银行在香港、内地以至海外均没有裁员计划,亦无计划筹集资本以提升资本水平.

中国央行上周三晚间宣布三年来首次调降存款准备金率,从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.[ID:nCN1253188]

东亚银行周三午盘盘中升2.34%,报28.45港元.(完)

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