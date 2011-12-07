〔香港个股〕富力地产11月合同销售额按月升37%,合景泰富则减6.5%

路透香港12月7日电---中国房地产商--广州富力地产(2777.HK)周三公布,11月份的合同销售额按月上升37%;今年前11个月累计的合同销售额为263.2亿元人民币,完成调低後全年目标的82.3%.

另一以广州为基地的房地产商--合景泰富(1813.HK)11月份的预售收入为8.06亿元,同比升61%,但较10月份的8.62亿元则减少6.5%.今年1-11月该公司累计预售总额达109亿元,只及年初设订全年目标150亿元的73%.

富力地产的新闻稿称,11月份的合同销售额为28.1亿元;按路透计划,这较其10月份的20.5亿元销售额增长37%.

该公司於9月底将全年销售目前由400亿元下调至320亿元,与去年完成的322.46亿元基本持平.但今年尚余下一个月,富力地产要在12月取得近57亿元的单月销售,恐怕会有难度.

富力地产董事长助理陈志濠表示,公司集团最近在广州参与了一项廉租房的建设工作"富力金御苑",并售予政府,平均每平方米售价4,300元.

"此外,逐渐回落的楼价亦带动了楼盘推广活动反应,市面多了参观楼盘的准买家,相信对整个行业回稳有利好作用."他说.

富力地产午盘初段下跌1.05%,报6.59港元;合景泰富则跌1.72%,报2.86港元.(完)