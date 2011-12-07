〔香港数据〕截至11月底外汇储备资产小幅增至2,825亿美元--金管局

中国期市：玉米期货转升，受玉米需求预测上修报告提振
路透北京2月8日 - 中国国家粮油信息中心周三的一篇重要报告指出，中国在2016/17年度的玉米消费量将高于原先预期，因中国政府对原产于美国的进口乾玉米酒糟课征反倾销税后，用于畜牧业饲料的玉米需求将上升。受报告影响，玉米价格上升。
路透香港12月7日电---香港金融管理局(HKMA)周三公布,截至11月底止的官方外汇储备资产为2,825亿美元,较10月底增加8亿美元.
外汇储备资产总额约相当於香港流通货币的九倍,占港元货币供应M3的55%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
路透北京2月8日 - 中国国家粮油信息中心周三的一篇重要报告指出，中国在2016/17年度的玉米消费量将高于原先预期，因中国政府对原产于美国的进口乾玉米酒糟课征反倾销税后，用于畜牧业饲料的玉米需求将上升。受报告影响，玉米价格上升。
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
路透北京2月8日 - 中国国台办发言人安峰山周三在例行新闻发布会上应询表示，在当前两岸关系形势复杂严峻的形势下，将坚持运用法治方式和手段来扞卫国家主权和领土完整，决不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国的领土从中国分裂出去。