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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 16:40 BJT

〔香港数据〕截至11月底外汇储备资产小幅增至2,825亿美元--金管局

路透香港12月7日电---香港金融管理局(HKMA)周三公布,截至11月底止的官方外汇储备资产为2,825亿美元,较10月底增加8亿美元.

外汇储备资产总额约相当於香港流通货币的九倍,占港元货币供应M3的55%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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